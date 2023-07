Vineri la ora 18.00, un bărbat de 79 ani, din Zamostea, se deplasa pe bicicletă pe DC 36 de pe raza localității Ciomîrtan, comuna Zamostea, s-a dezechilibrat și a căzut pe asfalt. În urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat faptul că acesta avea o alcoolemie de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat fiind sancționat contravențional în acest sens în conformitate cu prevederile OUG 195/2002. Biciclistul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță și transportat la Spitalul Județean Suceava în vederea efectuării de investigații de specialitate. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „vătămare corporală din culpă”.

