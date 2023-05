Un bărbat de 50 ani, din orașul Broșteni în timp ce se deplasa cu bicicleta sa, echipată necorespunzător, pe strada Lungeni (DN 17B) din direcţia sat Holda către comuna Borca, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă, pe sensul său de mers.

În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a biciclistului.Biciclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 1,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i s-au recoltat și probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de ,,vătămarea corporală din culpă”, prev. de art. 196 alin. (1), (2) și (3) din Codul penal, iar cercetările sunt efectuate de către lucrătorii Compartimentului Rutier Vatra Dornei.