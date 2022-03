În județul Suceava au mai rămas două localități care sunt în scenariul roșu, având o rată de infectare mai mare de trei cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Este vorba despre orașul Siret și comuna Coșna.

În municipiul Suceava mai sunt 92 de bolnavi de coronavirus, iar rata de infectare a ajuns la 2,12 la mie.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 54 nu au bolnavi de coronavirus, 33 are un caz în evoluție, 18 au sub cinci cazuri în evoluție, 6 au sub zece cazuri în evoluție, iar 3 au peste zece cazuri în evoluție. Astăzi, în județul Suceava sunt 237 cazuri de infecție Covid-19 în evoluție, în ultimele 24 de ore fiind declarate vindecate 49 persoane (52490 de la începutul pandemiei).