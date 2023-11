Două loturi de blocuri din zona centrală a municipiului Suceava care aparțin de asociația de proprietari nr.3 vor fi reabilitate termic de Primărie cu bani europeni atrași prin Programul Național de Redresare și Reziliență. În Lotul 1 sunt incluse Blocul 6 cu scările A, B, C de pe strada Ștefan cel Mare nr.4, Blocul 2A de pe strada Vasile Alecsandri nr.6 și Blocul 2B de pe strada Vasile Alecsandri nr.4. Investiția are o valoare totală de 14,33 de milioane de lei din care contribuția proprie a Primăriei Suceava va fi de 820.564 de lei. În Lotul2 sunt incluse Blocul Hotel cu scările A, B, C, D de pe strada Nicolae Bălcescu nr.4, Blocul 1A de pe strada Dimtrie Onciul nr.10, Blocul 1B de pe strada Nicolae Bălcescu nr.6 și Blocul 1C de pe strada Nicolae Bălcescu nr.8. Investiția are o valoare totală de 13,72 de milioane de lei cu TVA inclus din care contribuția proprie a Primăriei Suceava va fi de 788.339 de lei. Documentația tehnico-economică faza Proiect Tehnic și detalii de execuție precum și indicatorii tehnico-economici vor fi aprobate în ședința Consiliului Local de joi, 23 noiembrie în baza unui proiect inițiat de primarul Ion Lungu.