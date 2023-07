Două mașini s-au ciocnit în zona gării din Burdujeni, informează ISU Suceava. Potrivit pompierilor, au fost implicați trei adulți și un minor. Traficul rutier este blocat în zona.

Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a două echipaje SAJ.

Cei trei adulți și un minor sunt transportați la spital.