Accident rutier grav pe raza localității Ipotești. Două autoturisme s-au ciocnit violent rezultând cinci victime dintre care două sunt încarcerate, informează ISU Suceava.

Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu sprijinul a două echipaje SAJ.

În sprijin au mai fost trimise încă două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Persoanele încarcerate au fost extrase din autoturism și sunt predate echipajelor de prim ajutor, una fiind în stare de inconștiență.

În urma evenimentului sunt transportate la spital patru persoane, iar a cincea a refuzat transportul la o unitate spitalicească.