In perioada 9-10 marie 2024 a avut loc la București finala Campionatului Național Indoor rezervat U 20 . La acesta competiție au fost și reprezentați ai județului Suceava. Sportivii de la CSM Dorna Vatra-Dornei s-au intors acasa cu 2 medalii de Campion Național.

In proba feminina sportiva Costiuc Claudia legitimata la CSM Dorna Vatra-Dornei originară din comuna Iacobeni să impus in proba de 800 metri unde la final a obținut Titlul de Campion Național. Tot la acesta competiție sportivul dornean Prâsneac Alexandru legitimat la CSM Dorna Vatra-Dornei obține și el titlul de Campion Național tot in proba de 800 metri

Antrenorul Prâsneac Cristian a declarat la finalul competiției: ”Sportivii mei au comfirmat forma buna prin care au trecut in sezonul Indoor și ne da speranțe la un sezon Qutdor cu multe medalii Naționale și să reprezentăm cu cinste România și Municipiul Vatra-Dornei la competiții Internaționale. Aș vrea să mulțumim conducerii clubului CSM Dorna Vatra-Dornei dar și sponsorului personal al sportivilor Apa Bucovina”.

Tot in cadrul aceluași Campionat Național a participat și sportivul Costin Ciprian legitimat la CSȘ Radauți unde la finalul competiții a obținut doua medalii de bronz in probele de 1500 metri și 3000 metri Antrenorul Bogdan Roscaneanu , Ciprian a recorfimat forma buna ce ne dă speranțe în sezonul Qutdor.