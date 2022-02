Poliţiştii suceveni au intensificat acţiunile de verificare a legalităţii transportului rutier de persoane, având în vedere că nerespectarea legislaţiei în acest domeniu poate avea consecinţe din cele mai grave. Defecţiunile tehnice ale vehiculelor, nerespectarea legislaţiei rutiere de către şoferii care desfăşoară în mod ilicit activităţi de transport public de persoane, pun în pericol siguranţa cetăţenilor care plătesc sume de bani pentru a ajunge la destinaţie în siguranţă, dar care nu conştientizează riscurile la care se expun. La data de 11.02.2022 in timp ce desfășurau activități informativ operative pe DN 2E, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – IPJ Suceava au identificat două autoutilitare despre care existau informații că desfășoară transport public de persoane, fără a deține licența de transport/ copie conformă. Astfel, a fost identificată în trafic o autoutilitară ce transporta un număr de 5 persoane (elevi) iar conducătorul acesteia a declarat că nu are licența de transport/ copie conforma însă își desfășoară activitatea că persoana fizică autorizată. Pasagerii au declarat că au achiziționat abonament de la această persoană și îi transporta din localitatea Mălini la liceele din Municipiul Fălticeni. De asemenea, în cadrul acțiunii, a fost identificată o altă autoutilitară în interiorul căreia se aflau 8 persoane (elevi) iar conducătorul auto a declarat că nu deține copie conforma/ licența de transport, desfășurându-și activitatea ca persoana fizica autorizată. Pasagerii au declarat verbal că au achiziționat abonament de la această persoană și îi transporta din localitatea Mălini la liceele din Municipiul Fălticeni. Conducătorii auto au fost sancționați contravențional conform art. 55 alin 3 lit h din Legea 38/2003 și s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a celor două vehicule pentru o perioadă de 6 luni, fiind indisponibilizate și reținându-se plăcuțele de înmatriculare și certificatele de înmatriculare. Poliţiştii solicită cetăţenilor și în special copiilor să nu apeleze la variante de transport neautorizate, punându-şi viaţa în pericol. Apelarea la astfel de soluţii de compromis privind transportul rutier implică riscuri foarte mari. Există posibilitatea ca şoferii respectivi să nu posede permis de conducere sau să nu aibă abilităţile necesare transportatorilor rutieri autorizaţi, să fie sub influenţa alcoolului sau să aibă intenţii de natură infracţională. De asemenea, astfel de vehicule utilizate nu sunt autorizate şi verificate din punct de vedere tehnic pentru desfăşurarea de activităţi de transport public de persoane. Solicităm cetăţenilor să sesizeze de îndată astfel de practici neautorizate şi care dăunează în mod grav atât mediului legal de afaceri dar şi siguranţei rutiere.