Rosalinda Celentano, fiica faimosului Adriano Celentano şi a Claudiei Mori, a avut o viaţă agitată, plină de probleme, iar recent a făcut o serie de confesiuni tulburătoare, potrivit click.ro.

Rosalinda Celentano, unul dintre copiii unuia dintre cele mai iubite şi longevive cupluri din lumea showbiz-ului, Adriano Celentano şi Claudia Mori, a avut o viaţă greu încercată, încă de la vârsta de 18 ani. Rosalinda a fost crescută de mama sa într-o manieră strictă, ceea ce a făcut-o să se răzvrătească şi să fugă de acasă atunci când a ajuns la vârsta majoratului. A trăit pe străzi, timp de şase luni, chiar.

Rosalinda Celentano a mai avut o lovitură grea din partea familiei, când a anunţat că este lesbiană: faptul că nu a fost acceptată pentru orientarea ei sexuală a afectat-o şi a avut probleme mentale din această cauză. Mai mult, Rosalina a avut o tentative de suicid, la vârsta de 36 de ani, după ce a jucat în filmul “The Passions of the Christ”, al lui Mel Gibson. În urma unui dezechibru, ea a luat o supradoză de somnifere, dar medcii au reuşit să o salveze la timp, notează sursa citată.

Actriţa, care are acum 53 de ani, a vorbit deschis atunci despre problemele pe care le-a întâmpinat, de-a lungul anilor şi a făcut chiar o declaraţie uimitoare. „Da, am 52 de ani şi sunt încă virgină. E ca şi cum am zidul chinezesc în jurul meu”, a spus Rosalinda, pentru Libero Quotidiano, conform okmagazine.ro.

