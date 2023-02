Pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Siret intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ, la un eveniment rutier în urma căruia două autotrenuri s-au răsturnat în afara părții carosabile, pe E85 în zona localității Grănicești, informează ISU Suceava.

Ambii conducători au fost preluați de către ambulanțe și sunt monitorizați la fața locului. Ambele autotrenuri sunt încărcate cu semințe de floare soarelui.

