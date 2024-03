Dr. Dana Miricioiu, unul dintre cei mai apreciati chirurgi esteticieni din Romania, a organizat alaturi de Teoxane un beauty brunch dedicat frumusetii, intr-un cadru select si plin de rafinament, in cadrul caruia a impartasit secretele ingrijirii pielii si a dezvaluit cele mai recente inovatii in domeniu.

In cadrul evenimentul extraordinar dedicat frumusetii autentice si ingrijirii pielii, Beauty Inside Out, invitatii au aflat care sunt solutiile ideale pentru nevoile specifice, puterea produselor de top in revitalizarea si intinerirea pielii si au avut descoperit cele mai recente tendinte in acest domeniu fascinant.

Evenimentul a reunit peste 50 de persoane, presa de specialitate, bloggeri si influenceri, dar si o serie de personalitati din lumea mondena a capitalei, precum: Dana Savuica, Maria Andrei, Majda, Cristina Cioran, Ava, Ellie White, Ioana Ghingina, Alexandra Ungureanu, Lena Enache, Roxana Iliescu si Florentina Opris.

Doctor Dana Miricioiu, specialist de renume in domeniul ingrijirii pielii, a adus in prim-plan cunostintele si experienta de varf in domeniul frumusetii, oferind participantilor oportunitatea de a descoperi secretele mai putin stiute ale ingrijirii pielii. Medicul specialist a subliniat importanta unei abordari personalizate si integrate in tratarea pielii, evidentiind inovatiile tehnologice si stiintifice care stau la baza produselor si procedurilor estetice.

„Atunci cand vorbim despre imbatranire majoritatea dintre noi ne gandim ca aceasta are loc doar la nivelul pielii prin formarea ridurilor, ruperea fibrelor elastice, disparitia colagenului si acidului hialuronic. Desigur cu totii ne dorim sa scapam de aceste riduri de cele mai multe ori inestetice, daca se poate cat mai rapid si definitiv. Insa originea acestor riduri nu se afla doar la nivelul pielii, originea lor se afla la nivelul straturilor profunde ale fetei. Fata noastra este si statica si dinamica. In statica, vedem exact ce se intampla atunci cand nu miscam muschii ( ridurile statice, care si-au pus amprenta in piele), iar in dinamica, vedem ce se intampla cu zambetul nostru atunci cand miscam muschii: unde se duce? Pentru ca, la un moment dat, se duce unde nu trebuie. Ce putem face pentru a contracara aceste efecte negative, pentru a rehidrata pielea, umple ridurile si conferi tenului un aspect mai tanar si mai plin? Solutia vine prin noua tehnica de injectare MLT, care abordeaza, corect si complet, toate straturile fetei. Aceasta tehnica nu doar infrumuseteaza fata, dar ajuta si la restabilirea planurilor acesteia care, odata cu inaintarea in varsta incep sa isi modifice volumele si calitatile. Acizii folositi in cadrul acestei proceduri (Teoxane RHA si Teoxane Ultra Deep) sunt acizi cu o elasticitate foarte mare, ce se intregreaza foarte bine in tesut. In ceea ce priveste ridurile de suprafata, acestea pot fi tratate cu succes cu ajutorul Redensity 1, un complex dermo-restructurant de aminoacizi, vitamine care are efect de hidratare si ajuta si la reorganizarea structurii dermului. Cu aceasta tehnica si cu ajutorul produselor Teoxane, avem posibilitatea ca in momentul in care ne dorim imbunatatirea aspectului fetei sa putem actiona la nivelul tuturor planurilor.”, explica Dr. Dana Miricioiu, medic chirurg estetician.

Produsele dermato – cosmetice Teoxane sunt recunoscute pentru beneficiile majore pe care le aduc pielii. Formulate cu ingrediente de cea mai inalta calitate, acestea ajuta la reactivarea mecanismelor naturale de regenerare profunda a pielii, reinnoirea celulara si restructurarea tesuturilor. Un aspect important al produselor Teoxane este ca acestea pot fi integrate in procedurile estetice medicale, deoarece actiunea combinata cu protectie marita antioxidanta, textura cu putere mare de hidratare are efect de intindere a pielii, oferind astfel rezultate vizibile si de durata. Sub indrumarea si supervizarea unui specialist, produsele completeaza si sustin eficacitatea tratamentelor estetice, asigurand pielii un aspect mai ferm, mai elastic si mai sanatos.

Dr. Dana Miricioiu – Clinica Herastrau pune la dispozitia pacientilor cele mai noi tehnologii si echipamente pentru a asigura proceduri precise, sigure si eficiente. Fiecare pacient este unic si inainte de orice procedura, se acorda o atentie deosebita consultantei personalizate, pentru a intelege nevoile si dorintele fiecaruia. Dr. Dana Miricioiu – Clinica Herastrau ofera nu doar proceduri estetice de inalta calitate, ci si suport si consultanta pe parcursul intregului proces. Pacientii pot avea incredere ca vor obtine exact rezultatul dorit si se vor simti mai bine in propriul corp. Este un loc de incredere in calatoria spre frumusete si incredere in sine.

Despre dr. Dana Miricioiu, chirurg estetician

Cu o experienta de peste 20 de ani in chirurgia plastica – microchirurgie reconstructiva si peste 15.000 interventii si proceduri estetice efectuate, Dr. Dana Miricioiu a ajutat peste 12.000 de pacienti sa-si imbunatateasca aspectul si sa se simta mai increzatori, reprezentand un exemplu stralucit de profesionalism si pasiune.

Un nume de rezonanta in comunitatea medicala, Dr. Dana Miricioiu este recunoscuta pentru contributia sa la chirurgia estetica. Este dovada vie a faptului ca increderea in sine si frumusetea pot fi obtinute prin intermediul muncii dedicate, a cunostintelor si a pasiunii. A introdus in Romania tehnici noi de mentinere a sanatatii pielii prin interventii laser, in prezent detnand cele mai performante tehnologii laser din lume, folosite in tratamentele estetice, in reconturarea si remodelarea corpului, fabricate de renumita companie Sciton, SUA. Acestea continua sa se claseze conform “The Medical Spa MD Physician Report”, ani la rand, pe locul intai in cadrul interventiilor estetice minim si non-invazive, fiind cele mai folosite laser in cabinetele medicale din lume, obtinand cel mai ridicat punctaj din punct de vedere al performantelor clinice obtinute, dar si al sigurantei pacientului.

Dr. Dana Miricioiu este autoare a cartii “Invata sa invingi. Cancerul de san se poate vindeca”, scrisa in timpul in care a desfasurat Programul National de Reconstructie de San dupa cancerul mamar, program sustinut de Academia Medicala Romana.

Membra a “American Academy of Anti-Aging”, dar si a altor organizatii de profil nationale si internationale, Dr. Dana Miricioiu colaboreaza de foarte multi ani cu o echipa de medici, chirurgi plasticieni, medici specializati in boli de metabolism si de nutritie, toti pusi in slujba pacientilor, din dorinta de a reda acestora increderea in sine.

Dr. Dana Miricioiu – Clinica Herastrau este situata pe Sos. Nordului, nr 58. Mai multe detalii pe www.danamiricioiu.com.