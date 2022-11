Poliția Suceava a transmis că după ce în ultima lună polițiștii au dispus suspendarea activității pentru mai multe cluburi și localuri de pe raza județului Suceava, fiind identificate în mod repetat încălcări ale legii în ceea ce privește vânzarea de tutun și alcool către minori dar și disfuncționalități pe linie economico-financiară, în noaptea de 25 spre 26 noiembrie, între orele 00:00 – 04:00, polițiștii Serviciului Ordine Publică din cadrul I.P.J. Suceava au organizat și desfășurat o acțiune cu efective mărite pe raza municipiului Suceava, pe linia prevenirii infracționalității stradale și a faptelor antisociale în zona cluburilor, barurilor și discotecilor.

Pe lângă polițiștii Serviciului Ordine Publică, la acțiune au paricipat și polițiști din cadrul B.C.C.O. Suceava dar și polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, polițiști de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Suceava, o grupă de luptători S.A.S. – IPJ Suceava și jandarmi din cadrul I.J.J. Suceava.

În cadrul acțiunii au fost legitimate peste 150 de persoane. Totodată au fost efectuate 86 de controale corporale asupra persoanelor legitimate în mediile de interes (proximitatea sau interiorul unor cluburi, baruri, săli de jocuri), fiind identificate 4 persoane care dețineau asupra lor substanțe susceptibile a face parte din categoria drogurilor de risc sau mare risc.

Substanțele și recipientele identificate au fost ridicate în vederea expertizării, fiind efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 4 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000.

De asemenea, unităților economice verificate l-au fost aplicate și patru sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 22.000 lei, trei sancțiuni la Legea 333/2003, în valoare de 12.000 lei aplicate de polițiștii Serviciului Ordine Publică – IPJ Suceava (pentru nereguli privind asigurarea pazei obiectivelor) și o sancțiune contravențională la O.G. 28/1999, în valoare de 10.000 lei, aplicată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (pentru lipsa caselor de marcat).

Totodată, a fost confiscată numerar și suma de 700 lei identificată la un agent economic.

Polițiștii reamintesc că siguranţa tinerilor constituie o prioritate naţională a tuturor instituţiilor şi factorilor cu atribuţii în domeniu, abordarea integrată a acestei problematici fiind esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări optime a tinerei generaţii.

Totodată, la nivelul IPJ Suceava s-au dispus măsuri pentru organizarea periodică în toate zonele județului a unor acțiuni care să ducă la creșterea gradului de siguranță a tinerilor și la prevenirea consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.

Polițiștii avertizează cu privire la pericolele generate în plan juridic și personal de consumul de substanțe interzise.

Consumul de droguri poate avea un impact asupra vieţii tale sub toate aspectele:

Relaţiile cu prietenii şi familia – prietenii şi familia vor sta în calea consumului de droguri şi relaţia cu ei se va deteriora;

Siguranţa – în momentul în care eşti sub efectul drogurilor sau în momentul procurării dozei eşti pus în situaţii în care siguranţa îţi este ameninţată şi esti predispus să ţi se întâmple lucruri foarte rele;

Presiunea financiară – cheltuieşti din ce în ce mai mulţi bani pentru a procura droguri şi nu mai faci faţă cheltuielilor zilnice. Te-ai gandit câţi bani ai putea economisi dacă nu ai consuma?;

Dependenţa – vei simţi că nu poţi funcţiona fără droguri şi vei folosi timp şi energie să faci rost de ele.

Violenţa – vei face lucruri pe care în mod normal nu le-ai fi făcut altfel. Poţi deveni violent sau poţi deveni o victimă a violenţei;

Depresia – poţi intra într-o stare de depresie după consum ca efect direct al consumului sau din cauza lucrurilor pe care le-ai experimentat în timpul consumului;

Accidente – când te afli sub influenţa drogurilor poţi face lucruri care te pot răni sau îţi pot provoca accidente.