La invitația inspectorului general de la învățământ, Grigore Bocanci, președintele Consiliului Județean Suceava, a participat astăzi la o întâlnire cu directorii școlilor din județ. Au fost prezentate prioritățile care decurg din noua lege a învățământului 2023-2024. ”Am ținut să ridic câteva probleme stringente. Prima este referitoare la autorizarea școlilor din punct de vedere al DSP-ului și al ISU. Mi-am exprimat nemulțumirea pentru procentul scăzut de școli care sunt autorizate și am rugat directorii de școli ca împreună cu primarii să parcurgă toate etapele pentru autorizarea acestor unități de învățământ”,a spus Flutur. El a arătat că a discutat totodată despre strategia locală de combatere a consumului de droguri în rândul elevilor și al tinerilor, strategie în care să fie prinsă familia, biserica, școala și alte entități locale și să se meargă la cauză, iar acolo unde sunt familii cu părinți plecați în străinătate sau cazuri sociale deosebite, primăriile, consilierii sociali, consilierii locali, consilierii bisericești să aibă în atenție gestionarea problemelor sensibile. ”Organizatorii de evenimente la nivel local, dar și la nivel județean, trebuie să aibă ca atribuții la organizarea evenimentelor și combaterea consumului de droguri”, a menționat șeful administrației județene. De asemenea, Flutur a ridicat problema legată de noua lege a salarizării profesorilor, pentru că s-a creat o inechitate. ”În multe situații un director are salariu mai mic decât un profesor al școlii respective și legea e pe parcurs parlamentar și sunt convins că se vor repara aceste lucruri. Am solicitat implicarea școlilor, în special a celor profesionale, în efectuarea practicii în parcurile industriale pe care le avem. Mă refer aici la parcul tehnologic de la Siret, unde se creează prototipuri de produse unice și se poate încuraja inițiativa tinerilor. Avem o bază foarte bine dotată în parcul industrial de la aeroport, avem un laborator pentru controlul alimentelor și depistarea alimentelor contrafăcute, unde elevii de la liceul alimentar și altele cu astfel de profile pot să facă practică. Am cerut implicarea elevilor în domeniul educației de mediu și în colectarea selectivă a deșeurilor.

Sperăm într-o și mai bună colaborare între administrația publică județeană și unitățile școlare, care în ultimii ani au beneficiat de proiecte mari de modernizare. Peste 140 de școli au fost modernizate, 108 beneficiază de dotare cu mobilier nou pe programe europene, 14 școli sunt pe programul școala verde și 12 școli au masa caldă”, a mai spus Gheorghe Flutur.