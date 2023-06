Direcția de Sănătate Publică Suceava a prezentat, în ședința de astăzi a Colegiului Prefectural, un raport cu privire la starea de sănătate a locuitorilor județului în anul 2022. Unul dintre punctele evidențiate în raport este cel al bolnavilor de cancer din județul Suceava. Potrivit sursei citate, în contextul pandemiei de coronavirus, prin neprezentarea la medic a populației sau prin prezentarea târzie, numărul cazurilor noi de cancer a crescut semnificativ. Astfel, în anul 2022 s-au înregistrat 2.652 de cazuri noi de cancer, cu 1.012 mai mult decât în 2021. De asemenea, comparativ cu anul 2021, la toate felurile de cancer s-a înregistrat un număr mai mare de cazuri noi, după cum urmează: la cancerul colorectal s-au înregistrat cu 128 de cazuri mai mult decât în anul 2021, la cancerul de prostată – cu 95 de cazuri mai mult decât în 2021, la cancerul bronhopulmonar – cu 78 de cazuri. „Prin prezentarea târzie la doctor, cazurile de cancer au fost depistate târziu, ceea ce a dus la o creștere a numărului de îmbolnăviri rămase în evidența cabinetului de oncologie”, se arată în raportul DSP Suceava. de precizat că potrivit aceluiași raport, la femei cele mai multe cazuri sunt de cancer la sânt, respectiv 204, ceea ce înseamnă 18% din numărul total al îmbolnăvirilor. Cea mai întâlnită formă de cancer la bărbații din județul Suceava este cel bronhopulmonar, cu 205 cazuri, adică 14% din total.

