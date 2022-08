Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, are un mesaj dur pentru Ioana Nastase, soția tenismanului, care s-a băgat în conflictul dintre ea și tenisman. Click! are toate detaliile! Ioana Năstase s-a băgat în gura lupului după ce a comentat acid, pentru Click!, relația dintre soțul ei și fiica lui adoptivă, Charlotte! Tânara de 32 de ani, care si-a deschis cont pe OnlyFans, a declanșat un scandal de zile mari în sânul familiei Năstase.

După ce a făcut confesiuni uluitoare, pentru Click!, declarând că tatăl său i-ar fi sugerat să se sinucidă, pe motiv că nu are o viață și îi solicită mai mereu bani, Charlotte Năstase i-a dat replica și Ioanei Nastase, actuala soție a tenismanului.

Ioana Năstase a dezvăluit, recent, pentru Click!, că Charlotte i-ar fi cerut o mașină de fițe lui Ilie, cu prilejul ultimei lor conversații, însă Ilie a trimis-o la muncă!

Declarațiile Ioanei au scos-o din pepeni pe Charlotte, care s-a hotărât să nu se mai victimizeze și să-i dea o replică dură și Ioanei Năstase. „Niciodată nu am întâlnit-o pe actuala lui nevastă, care spune numai minciuni! Cred că își dorește doar atenția media și să apară prin ziare! Să fie clar, eu niciodată nu am avut copii și nici nu am pierdut vreun copil! Ea nu știe nimic despre mine, nu știu de ce se bagă ea că nu e treaba ei. E disperată să apară!“, a fost replica lui Charlotte pentru Ioana, în exclusivitate pentru Click!.

Citește articolul complet, EXCLUSIV pe: https://click.ro/interviurile-click/dupa-ilie-charlotte-pune-tunurile-pe-ioana-2183597.html