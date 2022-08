Iulia Vântur locuiește de mai bine de 8 ani în India, iar de câțiva ani se află într-o relație cu starul Salman Khan.

Încurcate mai sunt căile iubirii, căci prezentatoarea tv a reușit să-l cucerească pe faimosul actor de la Bollywood, varianta indiană a Hollywood-ului americănesc. Diva a povestit, într-un interviu, cum a intervenit iubitul ei în cariera sa profesională, notează click.ro.

„Salman a fost cel care a făcut introducerea. Când ești prezentat de cineva ca el, trebuie să te prezinți de la același nivel profesional, nu ai cum să dezamăgești. Acolo a fost adevărata muncă.

Conținutul și examenul final eu le-am dat. Am fost privilegiată să am parte de sfaturile unui om cu o experiență de peste 30 de ani în Bollywood. M-a susținut și chiar a crezut în mine. El a crezut în vocea mea mai mult decât am crezut eu însămi inițial. Eu chiar nu-mi făcusem vreo speranță că voi începe o carieră în muzică, în India.”, a declarat Iulia Vântur pentru viva.ro.

