Societatea de proiectare PROIECT AIC SRL in asociere cu SC EXPERT INFRADESIGN SRL au finalizat documentatia de proiectare a creșterii eficientei energetice a blocurilor din zona centrală a municipiului Suceava.

Documentatia a obtinut toate avizele: aviz ISU, aviz mediu, aviz comisie Ordinul Arhitectilor, aviz comisie de monumente. Echipa de proiectare a fost manageriata de către inginerul Costel Cucu. Colectivul de elaborare a fost compus din inginerul Andrei Rautu in calitate de sef de proiect proiectant de constructii si securitate la incendiu, inginerul Ruben Apascaritei – proiectant instalatii si arhitectul Daniel Soltuzu proiectant de arhitectura.

Tot acest colectiv de proiectare va reabilita și sediul Consiliului Judetean Satu Mare, proiectat de către renumitul arhitect sucevean Nicolae Porumbescu

Acelasi colectiv de elaborare a finalizat cu succes si documentatia pentru Cresterea eficientei energetice a sediului Consiliului Judetean Satu Mare, renumita cladire proiectata de catre suceveanul Nicolae Porumbescu construita in anii 1972-1984. Astfel dupa 50 ani de la constructie isi urmeaza soarta de a fi intocmita documentatia de reabilitare tot de catre un colectiv de proiectare sucevean.

O alta lucrare de importanță pentru municipiul Suceava finalizata cu succes de catre firma de proiectare suceveana a fost Cresterea sigurantei pacientilor la Spitalul Judetean Suceava prin introducerea fluidelor medicale, echiparea cu instalatii de ventilare si tratare aer in tot spitalul judetean. In baza documentatiei intocmita Spitalul Judetean firma a obtinut o finantare nerambursabila de 3.000.000 euro, proiectul urmand a fi implementat in perioada imediat urmatoare.

De remarcat ca in perioada 2018-2023 societatile sucevene conduse de catre inginerul Costel Cucu au efectuat numeroase lucrari de proiectare in tara printre care: documentatia pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu Aeroport Otopeni, Modernizarea si extinderea retelelor de apa in Portul Constanta, Cresterea eficientei energetice pentru un numar de 24 de blocuri in municipiul Arad, Inspectia lucrarilor de anvelopare pentru 225 blocuri in sectorul 2, municipiul Bucuresti. Incepand cu anul 2021 inginerul Costel Cucu a dobandit atat calitate de verificator cat si calitate de expert tehnic, efectuand verificari ale documentatiilor de anvergura cum ar fi: Spitalul regional Vrancea si expertize tehnice ale retelelor de apa si canalizare din judetul Suceava dar si din judetele limitrofe.