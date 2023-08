Emisiunea specială în 4 părți este narată de La La Anthony și se axează pe contribuțiile-cheie ale culturii afro-americane în domeniul muzicii, sportului, televiziunii și cinematografiei

E!, NBC News Studios și Unanimous Media dovedesc că influențele culturii de culoare nu sunt doar o modă, ci înseamnă perseverență, excelență și un impact vizibil, care a schimbat definitiv muzica, sportul, televiziunea și cinematografia. Emisiunea specială Black Pop: Celebrating the Power of Black Culture este narată de La La Anthony, îl are pe Stephen Curry pe post de producător executiv și are premiera pe 6 august, numai la E!.

„Suntem onorați să ne unim forțele cu E! și NBC News Studios, pentru a crea «Black Pop», care onorează și sărbătorește cultura de culoare, în sport și divertisment. Această emisiune specială este un testament al puterii și impactului comunității noastre și suntem recunoscători că ni s-au alăturat atâtea voci care ne-au împărtășit amintirile lor dragi și ce i-a inspirat în atâția ani de excelență de culoare, în cultura pop”, transmit Erick Peyton și Stephen Curry (Unanimous Media).

„Ne mândrim că putem împărtăși aceste importante conversații și pietre de hotar culturale, care au influențat cultura pop. Parteneriatul și colaborarea cu E!, NBC News Studios, Stephen Curry și Unanimous Media ne-a oferit șansa de a avea o perspectivă creativă în această emisiune deosebită, pe care telespectatorii o vor aprecia”, completează Rod Aissa (Vice-președinte Executiv, Unscripted Content, NBCUniversal television and streaming).

Această emisiune specială acoperă toate genurile culturii pop și divertismentului, sărbătorind muzica (de la rădăcinile gospel ale cântăreței Mahalia Jackson, la casa de discuri Motown sau aniversarea a 50 de ani de hip-hop), impactul incontestabil al culturii de culoare asupra modei, pionieri TV ca Diahann Carroll și Oprah Winfrey, legende ale sportului precum Sugar Ray Leonard și Laila Ali, evoluția filmelor de culoare și talentele care au deschis calea – toate creând o moștenire culturală care a dat tonul.

În Black Pop apar o serie de vedete, ca Erika Alexander, Laila Ali, Jabari Banks, Da Brat, Tamar Braxton, Erica Campbell, Nick Cannon, Misty Copeland, Laverne Cox, Stephen Curry, Victor Cruz, Dapper Dan, Dominique Dawes, D-Nice, Cedric the Entertainer, Scott Evans, Vivica A. Fox, Charlamagne Tha God, Tamron Hall, Kevin Hart, H.E.R., Luke James, Coco Jones, Sugar Ray Leonard, Marsai Martin, Ne-Yo, Will Packer, Nina Parker, Billy Porter, Sheryl Lee Ralph, Wendy Raquel Robinson, Amber Ruffin, Stephen A. Smith, Justin Sylvester, Blair Underwood, Tank și nu numai, care își împărtășesc propriile realizări în domeniul muzical, TV, sportiv și cinematografic, canonizând aceste momente ca unele dintre cele mai importante din istoria culturii pop.

VIITOARELE EPISOADE DIN BLACK POP:

Black Pop: Television are premiera pe 6 august, de la 22:00

Deși impactul experienței afro-americane asupra micului ecran nu poate fi negată, a fost nevoie de ceva timp pentru a ajunge aici. Acest episod analizează această călătorie, prin intermediul unor seriale comice clasice (ca Good Times și The Fresh Prince of Bel-Air), al genialelor Living Single, Scandal, Insecure, Pose și al glumelor moderne din Abbott Elementary. Este o sărbătoare plenară a prezenței Americii de culoare pe micul ecran și a drumului către reprezentarea autentică.

Black Pop: Music are premiera pe 13 august, de la 22:00

Muzica de culoare a fost întotdeauna ritmul pe care a bătut inima americană. Cu toate acestea, semnificația ei se extinde dincolo de beat-uri și rime distractive, deoarece se leagă de o istorie bogată și spune povestea libertății. De la epoca plină de suflet a casei de discuri Motown, la talentul starurilor pop de renume și trecând prin 50 de ani de hip-hop, acest episod explorează modul în care muzica afro-americană modelează cultura la nivel global și spune întreaga poveste a speranței, triumfurilor și unității Americii de culoare.

Black Pop: Film are premiera pe 20 august, de la 22:00

De la începuturi, oamenii de culoare au contribuit la modelarea cinematografiei americane. Deși nu a fost întotdeauna ușor, giganți ca Will Packer, pelicule cult clasice ca Waiting to Exhale, Set it Off, Friday și chiar filme îndrăznețe precum Get Out au găsit o modalitate de a face publicul să râdă și să gândească. Acest episod examinează modul în care excelența afro-americanilor pe marele ecran a devenit o forță dominantă în cultura pop, cu un impact incontestabil.

Black Pop: Sports are premiera pe 27 august, de la 22:00

Capacitatea sportivului de culoare de a impresiona și de a influența cultura pop este de neegalat, de aceea persoane ca Stephen Curry, Sugar Ray Leonard, Laila Ali și Allyson Felix au fost încoronați cu statutul de GOAT. De la ruperea barierelor, până la stabilirea tendințelor și negocierea de acorduri, acest episod analizează modul în care atleții de culoare nu doar modelează cultura întregii Americi, ci o și schimbă.

Black Pop este produsă de NBC News Studios și Unanimous Media. Stephen Curry, Erick Peyton și Melissa Haizlip sunt producători executivi. Charlise Holmes și Reniqua Allen-Lamphere sunt co-producători executivi.

