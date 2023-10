Zi de mare bucurie în Protopopiatul Suceava I, întrucât, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, s-a desfășurat Campionatul de Fotbal „Cupa Mușatinilor”, Ediția a III-a, etapă organizată la nivelul protopopiatului.

La orele amiezii, echipele înscrise s-au prezentat la Sala de Sport din Ipotești cu mult entuziasm, curaj și dăruire întrucât acest meci de fotbal a dovedit a fi nu doar un joc în care sunt testate abilitățile sportive ale jucătorilor, ci și modul lor de a reacționa într-un mod cinstit și creștinesc în situațiile ce pot apărea pe parcursul unui meci de fotbal.

Echipele înscrise au fost următoarele: Echipa de Fotbal Salcea, coordonată de PC. Pr. Protoiereu Ionel-Doru Budeanu, Echipa de Fotbal Dumbrăveni, coordonată de PC. Pr. Vasile Ioniță, Echipa de Fotbal Cajvana, coordonată de PC. Pr. Bogdan Hopulele și Echipa de Fotbal Mihoveni coordonată de PC. Pr. Viorel Lazăr.

În urma meciurilor s-a stabilit clasamentul, iar rezultatele au fost următoarele:

Locul I pentru Echipa de Fotbal Salcea, Locul II pentru Echipa de Fotbal Dumbrăveni, Locul III pentru Echipa de Fotbal Cajvana, iar Premiul pentru un joc fair-play a fost obținut de Echipa de Fotbal Mihoveni.

Tinerii câștigători au primit cupa locului cuvenit și au fost îndemnați să își trăiască întreaga viață după principiile și adevărul de credință pentru că așa cum un meci de fotbal se bazează pe anumite reguli de joc, tot așa și viața creștinului ortodox se bazează pe anumite reguli, pe o anumită conduită, ca la finalul acesteia să primim cu toții cupa mântuirii din mâna Împăratului și Dumnezeului Nostru.

La finalul acestui eveniment PC Pr. Protopop Ionel-Doru Budeanu a mulțumit tuturor celor care au ajutat într-un mod sau altul la realizarea acestei frumoase etape de fotbal: membrii Cancelariei Protopopiatului Suceava I, Pr. Constantin Bobu – preot paroh la Parohia Ipotești I, Pr. Bogdan Codină – profesor de sport la Seminarul Teologic din Suceava și preot paroh la Parohia Mereni, doamnei Mihaela Boingeanu – asistent medical din orașul Salcea și tuturor părinților ce au participat cu copii din parohiile lor.

Un meci de fotbal echitabil și corect nu este doar despre rezultatul final, ci și despre modul în care jocul este desfășurat și cum participanții se comportă în timpul său. Acesta promovează spiritul sportiv și fair play-ul, care sunt esențiale pentru frumusețea și onestitatea jocului în spiritul creștin-ortodox.

Cancelaria Protopopiatului Suceava I