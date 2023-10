Brad Pitt este unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati actori de la Hollywood, dar si un pasionat de design interior. De unde vine aceasta pasiune si cum a influentat cariera lui de actor? Vom incerca sa raspundem la aceste intrebari, explorand istoria si stilul lui Brad Pitt ca si designer.

Inceputurile

Pasiunea lui Brad Pitt pentru designul interior a inceput inca din copilarie, cand isi imagina cum ar arata casa lui ideala. Intr-un interviu pentru revista Architectural Digest, el a povestit ca isi schita planuri de case pe hartie si ca isi construia propria mobila si o posibila masa lemn bar din cutii de carton. Mai tarziu, cand a devenit actor, el a avut ocazia sa locuiasca in diferite locatii si sa cunoasca diverse culturi si stiluri arhitecturale, care l-au inspirat si l-au determinat sa se implice in proiecte de design interior.

Colaborari celebre

Brad Pitt nu s-a multumit doar sa isi decoreze propria casa, ci a colaborat si cu alti designeri renumiti, precum Frank Gehry, Thomas Houseago sau Grafton Architects. El a fost implicat in proiecte de design interior pentru hoteluri, restaurante, muzee si chiar pentru fundatia sa umanitara, Make It Right, care construieste case ecologice si accesibile pentru persoanele defavorizate. Unul dintre cele mai cunoscute proiecte la care a participat este Chateau Miraval, o proprietate din Franta pe care a cumparat-o impreuna cu fosta sa sotie, Angelina Jolie, si pe care a transformat-o intr-un domeniu viticol si o resedinta de lux.

Stilul personal

Stilul lui Brad Pitt ca designer este eclectic si sofisticat, reflectand personalitatea si gusturile sale artistice. El combina elemente din diferite epoci si curente, de la clasic la modern, de la rustic la industrial. De asemenea, foloseste materiale naturale si reciclate, culori neutre si accente vibrante, forme geometrice si organice. Actorul acorda o atentie deosebita detaliilor si finisajelor, creand spatii confortabile si elegante. Un exemplu de piesa de mobilier care il reprezinta este masa din lemn masiv cu picioare metalice, pe care a creat-o impreuna cu designerul Pollaro.

Influenta asupra carierei de actor

Pasiunea lui Brad Pitt pentru designul interior nu a ramas fara ecou in cariera lui de actor. Actorul a declarat ca designul interior il ajuta sa se relaxeze si sa se exprime creativ, dar si sa se pregateasca pentru rolurile pe care le interpreteaza. Studiaza cu atentie decorurile si costumele din filmele in care joaca, pentru a intelege mai bine personajele si contextele istorice.

De asemenea, isi aduce contributia la crearea acestora, sugerand idei sau modificari. Un exemplu este filmul Fight Club, in care el a propus ca apartamentul personajului sau sa fie plin de obiecte din cataloage IKEA, pentru a ilustra lipsa de identitate si autenticitate a acestuia.

Prin urmare, Brad Pitt este un actor talentat si un designer pasionat, care imbina armonios cele doua domenii. Pasiunea lui pentru designul interior provine din copilarie si s-a dezvoltat odata cu experientele sale de viata si profesionale. El colaboreaza cu designeri celebri si participa la proiecte ambitioase, dar isi pastreaza si stilul personal, care reflecta personalitatea si gusturile sale artistice. Designul interior il ajuta sa se relaxeze si sa se exprime creativ, dar si sa se pregateasca pentru rolurile pe care le interpreteaza.