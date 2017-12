Asociația Generației de Azi a dat startul înscrierilor la cea de-a treia ediție a Școlii de Iarnă „Tinerii de Azi – Adulții de Mâine”. Tradiția școlii de dezvoltare personală continuă cu un nou capitol la Rîul Sadului, județul Sibiu, în perioada 3-9 februarie 2018. Peste 70 de participanți din toată țara cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani vor profita de training-uri cu aspect practic și workshop-uri creative, îndrumați de traineri cu experiență în domeniu. Pentru a beneficia de această oportunitate unică, doritorii se pot înscrie pe http://școală-aga.ro.

Asemenea anterioarelor proiecte de succes, Şcoala de Iarnă, unul dintre cele mai aşteptate evenimente la nivel naţional al Asociaţiei Generaţiei de Azi, va reuni 100 de tineri, traineri și invitați speciali, care timp de 7 zile vor avea parte de ateliere și training-uri într-o manieră interactivă. Scopul principal al Școlii de Iarnă îl reprezintă evoluția tinerilor pe parcursul acesteia, atât la nivel personal și relațional, cât și la nivel profesional, prin intermediul cursurilor ce vor atinge teme de dezvoltare personală, cât şi prin atelierele creative de muzică, dans, teatru și film, susținute de traineri renumiți. Acest proiect îşi propune îmbinarea armonioasă într-un cadru non-formal a părții teoretice oferite de training-uri și a laturii artistice dezvoltate de ateliere, de care participanţii vor beneficia zilnic în cadrul evenimentului.

Școala de Iarnă „Tinerii de Azi – Adulții de Mâine” propune un aspect recreativ pe lângă activitățile cu caracter educativ, conferit de team-building-uri și seri tematice, prin care tinerii au ocazia să relaționeze, să participe la concursuri și activități care îi pun în valoare și, desigur, să creeze amintiri plăcute. Nici anul acesta nu vor lipsi discuțiile libere menite să sporească motivația participanților, susținute de modele demne de urmat in viață, toate îmbinate cu activități distractive în aer liber, astfel promovând talentele şi încurajând interesele celor din generaţia actuală într-un mediu civilizat, prietenos şi constructiv.

Realizarea Școlii de Iarnă este bazată în principiu pe acțiuni de voluntariat, însă experiența acesteia ar putea fi îmbunătățită de achiziționarea unor materiale menite să contribuie la buna desfășurare a activităților, de acoperirea taxei de transport și de cazare. Dacă susții tinerii și ideile care vin în ajutorul lor, contribuie pe platforma https://www.sprijină.ro/cauze/școală-de-iarnă-tinerii-de-azi-adulții-de-maine , primind beneficii specifice în funcție de suma donată.

„Am inițiat acest proiect aspirând să acopăr lacunele din sistemul educațional românesc, oferind un model nou de a învăța, informații și modele cu impact în viitorul tinerilor din zilele noastre. Pentru a-și lărgi viziunea asupra lumii, adolescenții trebuie să experimenteze, să-și pună întrebări și să descopere din plăcere, cultivându-și dorința de cunoaștere. Prin organizarea acestui eveniment ne propunem să aducem la un nivel superior rolul tinerilor în societate, răspunzând la dorințele și nevoile lor caresunt ignorate de obicei.” a declarat Cristian Tănase, Preşedintele Asociaţiei Generaţiei de Azi.

Asociaţia Generaţiei de Azi este o organizaţie non-guvernamentală, care are ca obiective majore promovarea tinerilor în mediul social, economic şi educţional, precum şi responsabilizarea acestora cu privire la viaţa lor şi rolul pe care îl au în familie, şcoală şi societate.