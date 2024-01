Editura Publisol continuă să publice pe piață cărți de calitate, captivante și educative, satisfăcând astfel apetitul cititorilor pentru aventuri literare pline de mister și profunzime. Cu un portofoliu variat și bogat în opere literare, Editura Publisol și-a încântat cititorii și în anul 2023 cu titluri care au acoperit o plajă diversă de genuri și teme.

Indiferent de preferințele literare, oferta variată a Editurii Publisol transportă cititorii în lumi fascinante și îi captivează cu povestiri remarcabile. Prin noutățile lunare, editura oferă în permanență ocazii noi de a descoperi cărți care vor stârni pasiuni și imaginații într-o lume plină de povești captivante! Thriller-uri captivante, povești de dragoste tulburătoare, călătorii în lumi fantastice, analize sau incursiuni în perioade complexe ale istoriei țării, iată câteva dintre cele mai vândute și citite cărți în anul 2023 la Editura Publisol.

Procesul marii trădări naționale: Mareșalul Antonescu în fața istoriei – Seria de 3 volume

Acest set captivant, alcătuit din trei volume, aduce la lumină cele mai importante documente din timpul anchetei și procesului mareșalului Ion Antonescu. Structurate în trei volume, aceste cărți conțin documente integrale, nepublicate anterior, prezentând cu fidelitate grafia și modul de exprimare al celor implicați în anchetă și proces. Aceasta oferă o privire autentică asupra evenimentelor, recreând atmosfera tensionată și detaliile zilelor, orelor și chiar minutelor din ultimele 25 de zile ale lui Ion Antonescu. Interogatoriile mareșalului Ion Antonescu, Mihai Antonescu și Eugen Cristescu, alături de depozițiile martorilor precum Iuliu Maniu, Gheorghe și Dinu Brătianu, sunt transcrise integral, inclusiv bâlbâielile și dezacordurile gramaticale. Fiecare expresie și corectură sunt surprinse în detaliu, evidențiind starea de tensiune și incoerența din timpul procesului.

Volumul include și hotărârile recursurilor făcute de acuzați, rapoartele diplomatice ale reprezentantului SUA la București, aducând în prim-plan perspective multiple asupra evenimentelor. Documentele privind execuția mareșalului la 1 iunie 1946 completează această călătorie într-un capitol crucial al istoriei. Seria de 3 volume poate fi achiziționată în această perioadă la prețul redus de 64,90 lei.

Ben Macintyre – Maeștrii Spionajului – pachet de 3 volume

Ben Macintyre, unul dintre cei mai captivanți autori de non-ficțiune, aduce la viață povești reale de spionaj și intrigi politice. Cu o abordare narativă captivantă, Macintyre a devenit cunoscut pentru a-și transforma subiectele în aventuri palpitante și pline de suspans.

Pachetul include 3 cărți fascinante: „Agent Sonia” – povestea uimitoare a Ursulei Kuczynski, singura femeie colonel din Armata Roșie, cunoscută sub numele de cod „Agent Sonia”. Viața ei aparent normală în Marea Britanie ascunde un trecut de spionaj de elită, sustrăgând acordul privind fabricarea bombei atomice din fața serviciilor secrete britanice; „SAS – Eroi și Ticaloși” – In timpul celui de-al Doilea Război Mondial, David Stirling, fondatorul SAS, o forță de soc eficientă a acționat din spatele liniilor inamice. O abordare îndrăzneață și excentrică a războiului, sprijinită de Winston Churchill, care a contribuit la sabotarea mașinăriei de război naziste și „Spionul și Trădătorul” – Lumea complicată a spionajului cu povestea lui Oleg Antonovici Gordievski, colonel KGB și spion britanic. La apogeul carierei, Gordievski devine trădătorul în care serviciile secrete britanice au pus încredere pentru informații cruciale. Pachetul de 3 volume Ben Macintyre – Maeștrii Spionajului este disponibil pe site-ul editurii la prețul de 69,90 lei.

Seria de 5 cărți „Cere-mi ce vrei!”, de Megan Maxwell

Născută în Germania, Megan Maxwell a devenit un nume prominent în lumea literaturii spaniole, cu peste 2 milioane de exemplare vândute în diverse genuri precum comedie romantică, romantism medieval și ficțiune erotică. Tradusă în multiple limbi, opera sa a captivat cititorii din întreaga lume. Seria cuprinde: Cere-mi ce vrei! – Megan Maxwell dezvăluie arta amorului și complexitățile relației dintre un patron german „rece” și secretara „focoasă” spaniolă. Eric Zimmerman și Judith Flores, o relație cu suișuri și coborâșuri, plină de pasiune și provocări; Cere-mi ce vrei, acum și oricând! Megan Maxwell explorează tensiunile și dorințele într-o continuare captivantă a poveștii lor de dragoste; Cere-mi ce vrei și îți voi da! – autoarea dezvăluie trăiri intense, inclusiv noi aspecte ale vieții prietenilor lor intimi, Mel și Björn; Cere-mi ce vrei sau lasă-mă în pace! – Megan aduce o concluzie plină de senzualitate la trilogia erotică, explorând gelozia, încrederea și împlinirea dorințelor si Surprinde-mă! – unde Maxwell aduce o nouă perspectivă captivantă, întâlnindu-i pe Bjorn și Melania. Un avocat pasional și femeie pilot militar cu un trecut intens se întâlnesc într-o poveste de dragoste plină de pasiune și intrigă. Seria de 5 volume poate fi achiziționată în această perioadă la prețul redus de 69,90 lei.

„Al doilea Război Mondial” și „Strania istorie a armelor secrete germane” – pachet de 2 volume

Pachetul format din „Al doilea Război Mondial” și „Strania istorie a armelor secrete germane” oferă o incursiune detaliată în istoria celui de-al doilea conflict mondial, cu accent pe perspective diferite și aspecte mai puțin cunoscute. Împreună, aceste două cărți furnizează o perspectivă cuprinzătoare asupra celui de-Al doilea Război Mondial, inclusiv aspecte mai puțin cunoscute ale tehnologiei militare germane. Este o călătorie fascinantă pentru cei interesați de istorie militară și secretele din spatele scenei ale unui război care a schimbat cursul istoriei moderne.

„Al doilea Război Mondial”: Autorul abordează cu trudă și răbdare în „Cronologia celui de-Al Doilea Război Mondial” cele mai semnificative evenimente militare, politice și sociale, organizându-le geografic pentru a oferi cititorilor o perspectivă coerentă și logică a desfășurării războiului. Cu un echilibru atent între cantitate și calitate, autorul livrează informații detaliate, utile atât specialiștilor, cât și publicului larg. Prin prezentarea unei imagini complete a conflictului în teatrele de operațiuni majore, cartea devine o resursă exhaustivă pentru cei interesați să înțeleagă aspectele esențiale și cronologice ale celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Strania istorie a armelor secrete germane”: Cartea ne introduce într-o perioadă cheie, de la 13 iunie 1944 până la 29 martie 1945, când Londra, Anvers-ul și Liège au fost afectate de bombe zburătoare și rachete germane. V-1 și V-2, armele de represalii, au fost menite să schimbe soarta războiului, dar au eșuat. Autorul, Victor DEBUCHY, originar din Pas-de-Calais, relatează cu măiestrie experiențele sale în cadrul operațiunii „Crossbow” și conturează povestea tulburătoare a scurtei existențe a acestor arme revoluționare. Într-un roman captivant de acțiune și spionaj, se explorează impactul armelor blestemate asupra liderilor militari și politici, semănând discordie și conflict. Cu o perspectivă competentă și detaliată, DEBUCHY descrie confruntările în care visele, ambițiile și megalomania se ciocnesc cu ezitarea, scepticismul și trufia, oferind cititorilor o privire adâncă în această perioadă tumultoasă a istoriei celui de-Al Doilea Război Mondial. Pachetul este disponibil pe site la prețul special de 69,90 lei.

„Carol a II-lea – Între datorie și pasiune” – Seria completă de 6 volume

Descoperiți intimitatea și pasiunea Regelui Carol al II-lea prin insemnările zilnice, seria completă în 6 volume, o frescă detaliată a vieții cel mai controversat reprezentant al monarhiei române, în această nouă ediție integrală a „Insemnărilor Zilnice” (1904-1951). Pendulând între datorie și pasiune, regele Carol al II-lea ne deschide ușile în lumea sa intimă și publică. Aceste insemnări alcătuiesc o panoramă impresionantă a unei epoci zbuciumate, reflectând atât patimile personale, cât și implicarea profundă în viața României interbelice. Pachetul oferă seria integrală a „Insemnărilor Zilnice” ale regelui Carol al II-lea, capturând cele patru decenii semnificative (1904-1951) din viața sa. Această colecție reprezintă o comoară istorică, oferind o perspectivă unică și personală asupra momentelor cheie ale secolului XX în România. Fiecare volum aduce la lumină amănunte inedite și gânduri sincere ale suveranului. Seria completă pentru o incursiune remarcabilă în istorie poate fi achiziționată la prețul special de 139,90 lei.

„Franța – Anii Întunecați” si „Căderea Franței Invazia Nazistă din 1940”, de Julian Jackson

Julian Jackson, profesor de istorie modernă la Queen Mary, University of London, este un expert de marcă în istoria Franței secolului XX. Cu o carieră remarcabilă și opere notabile precum „Franta – Anii Intunecati,” el oferă o perspectivă clară și echilibrată asupra unor perioade cheie ale istoriei franceze. Descoperiti profunzimea istoriei cu cele două volume remarcabile: Franța – Anii Întunecați – Explorează istoria tumultoasă din perioada de dinainte de Vichy, dezvăluind anxietățile culturale postbelice și amenințările de război civil din anii 1930. Autorul, Julian Jackson, aduce în prim-plan ambiguitățile și complexitățile regimului, oferind o perspectivă echilibrată asupra alegerilor dificile în timpul ocupației germane. O incursiune captivantă într-o perioadă controversată, cu concluzia că „trecutul trebuie să fie înfruntat în toate contradicțiile și complexitatea lui.”; Căderea Franței Invazia Nazista din 1940 – Autorul pictează un portret fidel al momentului dramatic al căderii Franței în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Franta, considerată bastion inexpugnabil, cedează în doar șase săptămâni sub presiunea lui Hitler, într-un episod istoric profund analizat. Detalii captivante despre ședința de urgență a Comandamentului Armatei Franceze și atmosfera de panică și disperare în fața înfrângerii iminente. Jackson explorează întrebările privind responsabilitatea pentru acest eșec și dacă acesta putea fi evitat, aducând o perspectivă critică asupra evenimentelor. Setul compus din cele 2 volume poate fi achizitionat la pretul de 69,90 lei.

