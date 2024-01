Cea mai importantă noapte din industria televiziunii este aproape aici. După ce au fost amânate din cauza grevelor actorilor și scriitorilor de la Hollywood din 2023, Premiile Emmy revin pentru a onora cele mai populare producții de pe micului ecran. E! va transmite de la Peacock Theatre din Los Angeles cele mai importante momente de pe covorul roșu.

Laverne Cox revine în fruntea transmisiunii Live From E!: Emmys, difuzată începând cu ora 22:00, marți, 16 ianuarie. Ea va intervieva starurile momentului care au strălucit în cele mai apreciate producții tv din 2023, precum Succession, The Bear, Abbott Elementary, The White Lotus și multe altele.

Alături de actorul de stand-up Heather McMahan, Laverne Cox va transmite în exclusivitate detaliile despre ținutele celor mai eleganți nominalizați ai serii în timpul segmentelor „How It Started vs. How It’s Going” și „What Story Are You Telling?”

Starurile vor putea marca momentul prin prezența în fața camerei Glambot, care este pregătită să imortalizeze vedetele pe măsură ce sosesc.

Live From E! este o producție Den of Thieves cu Jesse Ignjatovic, Evan Prager și Barb Bialkowski în rolul de producători executivi.

Urmărește defilarea vedetelor pe covorul roșu în emisiunea Live from E!: Emmys / Marți, 16 ianuarie, de la 22:00, la E!.