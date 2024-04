Eleva Florea Cristina-Elena, de la Şcoala Gimnazială Vereşti, coordonată de dna profesoară Purice Maria, s-a calificat la Olimpiada Naţională de Limbi Romanice, secţiunea franceză, ce se va desfăşura în perioada 26-30 aprilie 2024 la Iaşi. Eleva a participat şi anii trecuţi la consursuri şi olimpiade şcolare, anul trecut obţinând locul al III-lea, la faza judeţeană, în cadrul aceleiaşi competiţii.

E bine de ştiut că la Școala Gimnazială Verești, limba franceză reprezintă o tradiție. De-a lungul anilor, profesorii de limbi moderne au îndrumat și au obținut împreună cu elevii numeroase premii la concursurile și olimpiadele școlare. De altfel, Școala Gimnazială Verești este la a doua calificare la Olimpiada Națională de Limbi Romanice, prima reușită fiind în anul școlar 2019, cu elevul Purice Denis-Matei.

Referitor la succesul reputat, dna profesoară Purice consideră că „limba franceză se studiază cu sufletul, iar odată ce te-a prins, simți vibrația și muzicalitatea ei pentru totdeauna. Gândești, visezi și respiri „à la française”! Din acest punct de vedere, putem considera că fiecare dintre noi poate fi un „țesător” de aripi spre independentă și responsabilitate, un profesor care să inspire, care sa creeze „legături”, punți de prietenie și speranță. Investiția în educație și școală este ea însăși o valoare. Cu cât țintim mai sus, cu atât eforturile noastre se transformă în provocări acerbe. De aceea sperăm ca această reușită sa fie un start bun în maratonul vieții pentru eleva noastră, Florea Cristina.” …şi tot ea continuă, „profesorul vede bucuria promisiunilor, calea plină de neprevăzut, emoția așteptării. Nu poți fi profesor, dacă nu înțelegi pe deplin menirea nobilă, aceea de a te dărui necondiționat, de a crede în potențialul elevilor, de a trăi emoțiile așteptării alături de elevi. A fost o onoare să întâlnesc pe parcursul revenirii mele profesori de limba franceză înzestrați și devotați, care mi-au insuflat pasiunea pentru limba franceză (prof. Carmen Ursachi- la gimnaziu, prof. Sanda-Maria Ardeleanu , prof . Antonia Manciu și prof. Constanța Lișman – Liceul Teoretic „Petru Rareș” Suceava)”

Încheiem acest material cu declaraţia elevei Florea Cristina-Elena, care ne explică că „în primii ani în care am studiat limba franceză, aceasta mi s-a părut a fi un fel de fortăreață în care nu aveam acces. În clasa a VII-a, doamna Maria Purice, profesoară de limba franceză, mi-a oferit cheia de care aveam nevoie pentru a intra. Era atât de frumos în interior! Timidă si poate puțin speriată am început să explorez fiecare cotlon al castelului. Astfel am ajuns să învăț „la langue de l’amour”

Astăzi, după zeci de ore petrecute în acea fortăreață, am ajuns să îmi îndeplinesc visul de a ajunge la etapa națională a olimpiadei de limba franceză. Îmi este imposibil să transpun pe hârtie bucuria pe care am resimțit-o în ziua în care mi s-a confirmat că bătălia nu s-a terminat aici. Simțeam că nimic nu mai este imposibil. Totuși, momentele de reverie nu au durat mult. În scurt timp mi-am dat seama ce presupune această reușită. Mai multă muncă și mai puțin timp liber. Desigur că pentru a reuși este nevoie de eforturi mai mari sau mai mici. Realizând că aceasta este o experiență unică, am decis să continui.

Orice limbă străină cere sacrificii. Important este să ai un motiv care să îți ușureze drumul. În momentele în care întimpinam greutăți și poate îmi doream să renunț, încercam să-mi imaginez ce voi simți când voi ajunge la destinație. Astfel am reușit să continui și să-mi doresc mai mult să lucrez.

În final aș vrea să spun că indiferent de greutățile întimpinate trebuie să continuăm. Doar prin perseverență reușim să ajungem unde ne dorim. Acum, deși încă nu s-a terminat, am început să culeg roadele muncii mele. De aceea îmi doresc să-i încurajez și pe ceilalți să învețe o limbă străină, fie ea chineza sau engleza, dar si să participe la diverse concursuri deoarece acestea ne aduc o doză incomensurabilă de fericire.”