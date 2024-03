Șase tineri din Cluj au creat primul sistem tech complex, Vital Alert, destinat spitalelor și asistentelor pentru a primi alerte de la pacienți. Acest sistem revoluționar medical de alertă, care va putea salva vieţile pacienţilor, este unic în România.

Erik Ciotlăuș, Ioana-Daiana Drânda, Dan-Ioan Mustea, Irina Șușca, Alesia Voina, Zágoni Mátyás-Elemér sunt cei șase tineri inventatori, care s-au alăturat campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, lansată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Sistemul, care a fost creat de tineri în doar 6 luni, le va permite asistentelor să primească rapid alerte de la pacienții din saloane a căror stare de sănătate s-a degradat brusc. Miruna Brînzei le-a fost mentor tinerilor, susținându-i în crearea sistemului revoluționar.

„A fost o experiență inedită, am învățat pașii, am reușit să facem un prototip destul de bun, dar mai este de lucru. Deci mai este loc în continuare pentru progres. A fost prima dată când am fost mentor şi acest lucru o sa aibă un loc special pentru mine, în cariera mea”, a mărturisit Miruna Brînzei.

Sistemul este format din trei componente: un ceas inteligent destinat asistentelor pentru a primi alerte de la pacienți, un panou pentru pacienți prin care aceştia pot alerta asistentele în timp real despre nevoile lor și un tablou general care permite asistentelor să monitorizeze starea fiecărei camere aflate în grija lor.

Cei șase tineri s-au alăturat proiectului Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României – „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Campania a fost lansată în spiritul sărbătoririi unității și identității naționale și își propune să aducă în prim-plan poveștile și realizările celor mai buni copii și tineri din România, care, prin pasiunea, dedicarea și talentul lor, au reușit să se facă remarcați la nivel național și internațional.

Cei 100 de tineri care ne fac mândri că suntem români și care s-au remarcat prin performanțe deosebite vor fi incluși în primul catalog al excelenței românești, care va fi lansat la finalul acestui an. Proiectul reunește cei mai buni tineri din țara noastră, care s-au remarcat prin performanțe deosebite în educație, cultură, sport sau inovație.