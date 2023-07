ELKO Romania, membră a grupului ELKO, unul dintre cei mai mari distribuitori regionali de produse, soluții IT și electronice de consum, anunță un parteneriat de distribuție cu producătorul Mateko. Astfel, ELKO distribuie pe piața din România o gamă variată de produse printre care amintim purificatoare Mateko și Blaupunkt și, de asemenea, AC portabil Blaupunkt. Dispozitivele au caracteristici unice, multe dintre ele brevetate odată cu această serie, cum ar fi boosterul cu care este echipat noul purificator de aer Aria, fiind conceput pentru a combate poluarea marilor orașe, sau tehnologiile bio-box care asigură caracteristici unice noilor purificatoare Lavender. Bio-box este o soluție inspirată de natură, care curăță aerul și aduce prospețimea la tine acasă.

Calitatea aerului este o preocupare constantă a ultimilor ani, mai ales în marile orașe, afectate mai sever de poluare. Dincolo de măsurile care se iau la nivel macro pentru reducerea sau prevenirea poluării în mediile urbane aglomerate sau industrializate, dorim să oferim cele mai performante soluții individuale, echipamente fiabile și robuste, care au caracteristici îmbunătățite de noile tehnologii inteligente. Unul dintre conceptele emergente în acest domeniu este cel al purificatoarelor de aer hibride. Purificatoarele de aer hibride îmbină tehnologia modernă cu beneficiile plantelor, într-un sistem complex de filtrare și purificare a aerului. Acestea folosesc tehnologii avansate de filtrare în multiple etape, pentru a captura și elimina particulele dăunătoare precum: bacteriile, alergenii și mirosurile neplăcute. În plus, unele modele integrează și plante speciale care contribuie la purificarea naturală a aerului, aducând un plus de frumusețe și prospețime în locuințele noastre.

ELKO distribuie pe piața din România două mărci cu prestigiu, Mateko și Blaupunkt, ambele cu o lungă tradiție a excelenței. Aparatele au caracteristici unice, înaltă performanță și sunt durabile, respectând cele mai actuale principii ale economiei circulare.

Mateko Aria Hybrid Air Purifier este un aparat cu o eficiență de 99.99% în detectarea și eliminarea bacteriilor și a virușilor, dar și a particulelor poluante din aer. Combinând tehnologii mecanice și principii ale procesului natural de filtrare a aerului inspirate de plante, purificatorul reduce concentrațiile ridicate de poluanți și alergeni la nivel local și previne răspândirea lor în continuare. Monitorizează permanent calitatea aerului dintr-un perimetru, direcționând aerul filtrat spre zonele periclitate. Dispozitivul, prevăzut cu multiple tipuri de filtre și lămpi UV, este conectat WiFi și poate fi controlat prin aplicațiile Voice Assistant IOS sau Android. Este ideal și pentru ionizarea unui spațiu sau pentru fitoremediere, procesul de tratare cu hidrofite a zonei rădăcinilor plantelor, absorbția metalelor grele sau formaldehide. Nu în ultimul rând, este un excelent accesoriu de decor, un suport elegant și util pentru ghivecele plantelor de apartament. Aparatul este silențios și poate gestiona independent diverse funcții, de la încălzire și răcire, la dezumidificare și ventilare. Senzori inteligenți avertizează când trebuie schimbate filtrele, dispozitivul se asamblează ușor, consumabilele sunt simplu de înlocuit, este eficient și utilizează puține resurse. Respiri inteligent, trăiești mai bine!

Purificatorul Lavender 3, cu zece trepte de purificare a aerului, poate aduce o pădure proaspătă în spațiul restrâns al unui apartament. La rândul său prevăzut cu multiple tipuri de filtre de purificare a aerului, noul Lavender din seria Mateko are eficiență maximă împotriva bacteriilor, alergenilor și a altor particule poluante care pot periclita sănătatea afectată de poluare. Cu o capacitate de 650 ml/h, echipamentul are multiple straturi de protecție, de la filtrul antibacterian și filtrul HEPA H13, care elimină 99,99% dintre bacterii și agenții patogeni, la lămpi UV eficiente în sterilizarea unui perimetru de viruși și bacterii, sau dispozitivul de ionizare, care elimină alergenii, umplând aerul de particule benefice pentru sănătate. Nivelurile Forrest Cycle și Bio-Box umidifică aerul și-l populează cu micro-flore. Astfel, aerul devine sănătos și are umiditatea și prospețimea ideală. Ca și echipamentul Aria din seria Mateko, Lavender este un obiect de decor excelent într-o locuință și un mediu benefic pentru plantele de apartament, care pot profita din plin de proprietățile sale unice. Cuva hidroponică este o bună bază pentru ghivece. Reacțiile biochimice elimină metalele grele și particulele CO2, înlocuindu-le apoi cu oxigen pur.

ELKO România distribuie și echipamentele Portable air condition Moby Blue S 0709E, Portable air condition Moby Blue S 1111E, Air purifier UVK -Uvirus Killer și Air purifier Lavender AiRing de la Blaupunkt. ”Calitatea aerului este încă o cale de a lupta pentru o lume mai curată, pentru sănătatea, starea de bine și longevitatea oamenilor. Pentru că oamenii rămân centrul afacerilor moderne. Tehnologiile, societatea, conceptele, se schimbă, dar un lucru rămâne sigur: pentru a păși în viitor, companiile trebuie să aibă scop, sens și suflet. Avem responsabilitatea de a crea o lume mai bună. Și vom putea face asta prin decizii responsabile pentru clienți și comunitate”, a declarat Alex Nuțu.

Specialiștii ELKO Romania vă stau la dispoziție pentru a afla mai multe informații despre cele mai noi produse din portofoliu.

Despre ELKO Group și ELKO Romania

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând peste 350 de producători. Compania oferă o gamă largă de produse și servicii către mai mult de 10.000 de retaileri, producători de calculatoare, integratori de sisteme și companii din diferite domenii, în 13 țări din Europa și Asia Centrală. Cifra de afaceri a ELKO Group în 2022 s-a ridicat la 1.516 miliarde USD (1.427 miliarde EUR), cu o rată de profitabilitate brută de 9.4%.

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT – PC-uri, componente, electronice home & office, telefoane mobile, software, soluții de infrastructură IT și de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, soluții smart building și smart city – precum și electronice de consum. Compania comercializează produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor săi, companii revânzătoare (reselleri, retaileri, e-taileri, companii care proiectează, instalează și revând soluții IT, sisteme de comunicații și supraveghere video), adresând toate canalele de distribuție IT & Telecom. Mai multe informații la: www.elko.ro