Emily Ratajkowski (31 de ani) este una dintre cele mai frumoase mămici de la Hollywood! Actrița de origine britanică, despre care se spune că are cei mai frumoși sâni naturali din lume, s-a fotografiat într-un costum de baie minuscul, ținându-l în brațe pe băiețelul ei, Sylvester Apollo Bear (2 ani), notează click.ro.

Vedeta, care are o avere de 8 milioane de dolari, s-a distrat în Miami zilele trecute. S-a bălăcit în Ocean și a făcut plajă, alături de copilașul ei. Emily a divorțat anul trecut de producătorul de film Sebastian Bear-McClard, după patru ani de mariaj, iar acum este singură și disponibilă – spre fericirea milioanelor de admiratori pe care îi are.

Duminică, ea a fost printre vedetele care au participat la Grand Prix Formula 1. „Am venit aici ca să îmi caut soț”, a glumit actrița, pe rețelele sociale. Emily Ratajkoski are propriul podcast, intitulat High Low with EmRata și este foarte activă pe Instagram, acolo unde are 30 de milioane de urmăritori, potrivit sursei citate.

Citește mai multe și vezi FOTO pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/emily-ratajkowski-cea-mai-sexy-mamica-in-ce-2265323.html