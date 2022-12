Aproape 4.700 de panouri fotovoltaice vor fi instalate pe o suprafață de 3,14 hectare pentru compania farmaceutică Antibiotice Iași;

Instalația va asigura o producție anuală medie de 3.500 MWh și contribuie la reducerea cu 2.056 de tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

Enel X România, parte a Enel X Global Retail, divizia de servicii energetice avansate a grupului Enel, a fost selectată pentru construirea unui parc fotovoltaic cu o capacitate totală instalată de 2,5 MW pentru Antibiotice Iași.

Sistemele fotovoltaice vor fi instalate integral la sol, la sediul central al companiei din Iași, pe o suprafață de 3,14 hectare. Instalația va cuprinde 4.680 de panouri ce vor asigura o producție anuală medie de 3.500 MWh. Totodată, proiectul va contribui la reducerea cu 2.056 de tone/an a emisiilor de dioxid de carbon și va asigura reduceri de până la 26,4% din valoarea facturii la energia electrică.

„Până acum am dezvoltat cu succes proiecte cu diverse administrații locale, în special constând în soluții de iluminat public eficient, bazat pe tehnologii de ultimă oră. În contextul actual, în care eficientizarea costurilor cu energia reprezintă o prioritate nu numai pentru consumatorii casnici și companii, ci și pentru entitățile din mediul public, ne bucură deschiderea acestora de a investi în soluții fotovoltaice pentru autoconsum. Raportul optim calitate-preț, experiența pe care Enel X o are pentru derularea unor proiecte de anvergură și rapiditatea cu care ne-am angajat să implementăm acestui parc au fost elementele care ne-au diferențiat în cadrul procesului de selecție”, a declarat Dorin Petrișor Chisăliţă, Head of E-City, Enel X România.

“În contextul preocupărilor actuale pentru o dezvoltarea sustenabilă, precum și a evoluțiilor dificil de prevăzut din piața de furnizare a energiei, Antibiotice se aliniază acestor tendințe și implementează soluții de reducere a emisiilor de carbon prin accesul la surse de energie verde. Acest proiect face parte din strategia de sustenabilitate a afacerii prin perfecționarea continuă a sistemului de management integrat, prin care țintim în viitorul apropiat ca o treime din energia utilizată pe platforma Antibiotice să provină din surse regenerabile”, a declarat Ioan Nani, Director General Antibiotice Iași.

Enel X România are în portofoliu proiecte implementate pentru cele mai importante companii din sectoare precum cel alimentar, retail, centre logistice, centre comerciale și clădiri de birouri. În total, până la finalul anului trecut, fuseseră montate aproximativ 40.000 de panouri fotovoltaice ce contribuie la reducerea substanțială a emisiilor de dioxid de carbon. Instalarea acestor surse de producție de energie a dus la economii de peste 1 milion de euro pentru companiile partenere, prin înlăturarea costurilor asociate transportului și distribuției energiei electrice, precum și a contribuțiilor pentru certificatele verzi și cogenerare.