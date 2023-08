Într-o atmosferă impregnată de duh și înțelepciune, în ziua de vineri, 4 august, Mănăstirea Piatra Tăieturii va găzdui un eveniment cultural desăvârșit. Cu onoare și recunoștință, Părintele Stareț Protosinghelul Macarie va primi, din mâna ilustrului rector al Universității George Bacovia din Bacău, Andrei Paraschivescu, prestigioasa „Diplomă de excelență”. Această înaltă distincție, conferită cu înțelepciune în urma votului senatului universitar, găsește în acest an un nobil destinatar în persoana Părintelui Stareț Macarie.

Eminenta sa prezență și eforturile nestrămute în a promova valorile spirituale și culturale în Țara Dornelor și numai, au răsărit ca stele luminoase pe cerul învățăturii și inspirației. Înălțându-se cu umilință și pasiune în slujba transcendenței, Părintele Stareț Macarie a sculptat în sufletele credincioșilor drumuri către înțelepciune și iluminare interioară.

Această ceremonie solemnă, prin înălțătoarea sa simbolistică, ne amintește că strădania nobilă și devotată în slujba cunoașterii și spiritualității are puterea de a uni trecutul, prezentul și viitorul într-o armonie eternă. Astfel, în inima acestui august eveniment, răsună ecouri ale înțelegerii profunde și ale aspirației către esența umanității.

Înălțăm cu recunoștință privirea către această confluare de lumină intelectuală și lumină spirituală, în care Părintele Stareț Macarie devine o emblemă vie a înțelepciunii și evlaviei. Să privim spre acest moment cu reverență și să ne lăsăm îmbogățiți de profunzimea și însemnătatea sa, cinstind astfel nu doar un om de excepție, ci și o întreagă tradiție de învățături adânci și iubire nemăsurată față de cunoaștere și divinitate.

Dimineața la razele blânde ale soarelui, la ora 10, în locașul liniștii și înălțării, Mănăstirea Piatra Tăieturii va deveni făgașul de lumină ce îmbrățișează sufletele adunate pentru un eveniment ce transcendă timpul și pământul. Cu inimile deschise spre cer și cu gândurile înălțate către înțelepciune, ne vom uni ca o comunitate spirituală, în prezența Părintelui Stareț Protosinghelul Macarie, pentru a marca acest moment de grație. Printre cei aleși să împărtășească acest moment de noblețe și evlavie se numără părintele protoiereu Aurel Goraș din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, rectorul Universității George Bacovia, distinsul domn Andrei Paraschivescu, precum și profesorii universitari, făuritori de cunoaștere și ghizi ai minților tinere în căutarea adevărului.

Din adâncurile istoriei și tradiției, vin să se unească cu acest moment de înălțare primarul comunei Panaci, domnul Vasile Cozan, primarul localității Neagra Sarului, domnul Cătălin Iordache, precum și primarul comunei Dorna Arini, domnul Andrei Ștefăniță Mazăre, purtători ai rădăcinilor și viziunilor locale. Alături de ei, se vor așeza cu blândețe și înțelepciune Doamna Mirela Verdeșescu, director al școlii gimnaziale din Panaci, și domnul Marius Giosu, director al școlii din Neagra Sarului, într-un rând sfânt de dăruire în numele cunoașterii.

În clipele de tihnă, să se așeze peste această adunare aurie și umbrele delicate ale elevilor și profesorilor, ale prietenilor mănăstirii și iubitorilor de frumos. Împreună vom trăi o resfrângere a sacralității în fiecare cuvânt rostit și în fiecare privire îndreptată către cer.

Să fim în armonie cu această chemare a frumosului și să ne adunăm cu sufletele noastre ca niște călători ai lumilor înalte, în căutarea luminii interioare și a cunoașterii adânci. Vă așteptăm cu bucurie și deschidere, pentru că într-un astfel de moment, granițele dintre cer și pământ devin tainice căi de unire și înțelegere.