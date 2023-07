Mănăstirea Piatra Tăieturii situată la cota 1.600 metri în comuna Panaci își sărbătorește hramul de Sfântul Ilie. Programul evenimentului făcut public de starețul Macarie începe miercuri, 19 iulie la ora 17.00 cu privegherea în cinstea Sfântului Ilie Tezviteanul și continuă la ora 00.00 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de noapte în Biserica Sfântul Ilie. Programul continuă joi, 20 iulie la ora 08.00 cu Slujba Aghiezmei, Sfântul Maslu de Obște și Acatistul Sfântului Ilie iar de la ora 09.00 va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în sobor la altarul de vară. La final va fi un program de pricesne cântate de artistul popular Marius Palage.

