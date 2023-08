Subprefectul de Suceava, Ioan Cristian Șologon, a primit o ”diplomă de excelență” din partea Asociației Cadrelor Militare în Retragere și Rezervă plus un bonus surpriză: o fotografie în ultimul număr al revistei Rezerva oștirii române. ”Azi mi-au făcut o vizită deosebit de plăcută cei de la Asociația Cadrelor Militare în Retragere și Rezervă. Alături de o diplomă de excelență mi-au adus și un cadou surpriză! În urma unor activități desfășurate în primăvară, cu ocazia Zilei rezervistului militar, am fost evidențiați printr-o fotografie (în care apare și subsemnatul) în ultimul număr al revistei Rezerva oștirii române – pubicație care apare la nivel național. Am profitat de ocazie să mulțumesc și să îmi reafirm respectul și considerația pentru toți cei care au purtat cu cinste uniforma armatei române. Totodată am convenit la realizarea unui plan de acțiune comun pentru sărbătorirea Zilei Armatei în 25 Octombrie și evident a Zilei Naționale a României pe 1 Decembrie”, a consemnat Șologon pe pagina sa de socializare.