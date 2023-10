Asociatia Equestrian Dreams va invita la TOMNA LA LIPOVENI eveniment organizat in data de 14/15 octombriee 2023, in incinta centrului de echitatie din Lipoveni – Mitocul Dragomirnei. Aflat la cea de-a doua editie, evenimentul ce se desfasoara pe parcursul a doua zile, are scopul de a sustine proiectul NU SUNTETI SINGURI – infiintarea primului centru de hipoterapie si terapii alternative din zona de nord est a tarii.

Atractia principala ramane, ca si anul trecut, balonul cu aer cald iar in jurul acestuia se vor desfasura o multime de activitati atractive: demonstratii, plimbari de agrement, interactiune cu animalutele de la noi, mancare (gratare, protap, poale-n brau) si muzica buna, ateliere creative pentru copii si adulti, tir cu arcul, air soft, ATV-uri, motocross, cor lipovenesc, foc de tabara, artificii si se adreseaza tuturor varstelor.