Cunoscută pentru personalitatea puternică și firea vulcanică, aflăm despre Andreea Tonciu că încă de mic copil a avut o astfel de atitudine. Frumoasa brunetă a făcut o serie de dezvăluiri despre o amintire neplăcută din copilărie când, din greșeală, și-a împins o prietenă de la etaj, notează click.ro.

„Asta nu am spus-o nimănui. M-am jucat cu vecinele mele, eu am copilărit într-o casă naționalizată la Piața Unirii, iar în acea curte stăteau foarte multe familii și eram mulți copii acolo. Pe vremuri, erau telenovelele alea pe Acasă TV și fiecare copil ne alegeam câte un rol și eu eram rolul negativ, îmi plăcea să țip, să urlu, să fac ca toate alea. M-am jucat și din greșeală am împins-o, fără să vreau, am împins-o pe o vecină, prietena mea, care a căzut de la etajul 1. Deci fără să vreau, deci la casele astea naționalizate urcai pe scări și aveau ca o gaură unde nu era nimic și nu știu cum am făcut că fără să vreau sau intenționat, nu-mi amintesc, am împins-o, bine că nu a pățit ceva copilul ală. Știi câtă bătaie mi-am luat atunci? Nu vrei să știi”, a povestit Andreea Tonciu, în cadrul emisiunii Oracolul Vedetelor, potrivit sursei citate.

