► Reduceri de până la 300 euro de persoană

► Preferință accentuată pentru destinații precum Vietnam – Cambodgia, China, Coreea de Sud, Japonia și Africa de Sud

Exact Travel, nume emblematic în lumea turismului românesc, cu peste un sfert de secol de expertiză, este încântată să vă invite la Târgul de Turism ”Poveștile lumii prin călătorii”, desfășurat online în perioada 15 – 22 februarie 2024. Această inițiativă întâmpină dorința de explorare a pasionaților de călătorii, facilitând accesul la o lume plină de aventură și descoperire.

Explorați ofertele noastre exclusive

Pasiunea Exact Travel pentru călătorii se materializează într-o selecție curajoasă de destinații și experiențe care mai de care mai inedite. De la misterioasele triburi din Valea Omo din Etiopia, la safariuri emoționante în inima Africii de Sud, și până la combinații exotice de călătorii în America Latină și Asia, pachetele turistice ale Exact Travel sunt gândite să satisfacă chiar și cele mai rafinate gusturi ale aventurierilor. Iar pentru cei care visează la destinații precum Japonia, China sau Bali și Singapore, Exact Travel promite experiențe de neuitat.

Beneficiați de reduceri substanțiale

În semn de apreciere pentru clienți, Exact Travel oferă reduceri de până la 300 euro de persoană la rezervările efectuate pentru programele prezentate în cadrul târgului. Este momentul ideal pentru a planifica vacanța mult visată la un preț avantajos.

Cele mai căutate destinații

”Analiza noastră arată o preferință accentuată pentru destinații precum Vietnam – Cambodgia, China, Coreea de Sud, Japonia și Africa de Sud, anticipând că acestea vor fi vedetele târgului online. Ne bucurăm să vedem pasiunea călătorilor pentru explorare și descoperire și ne propunem să venim în întâmpinarea dorințelor lor cu oferte personalizate”, subliniază Viviana Dumitru, product manager Exact Travel.

Promoție specială pentru cupluri

În perioada 1 – 8 martie, cuplurile au ocazia de a câștiga o escapadă romantică în destinații de vis precum Bali, Sri Lanka sau Maldive, printr-un concurs gândit special pentru ei. O croazieră în Caraibe completează paleta de opțiuni pe care o luăm în calcul pentru premiu.

Previziuni optimiste pentru acest an

Potrivit consultanților Exact Travel, interesul pentru Asia de Sud-Est, Coreea de Sud și China va crește cu aproximativ 30%, în timp ce pentru Africa de Sud se estimează o majorare de 20% a rezervărilor.

Mago National Park, Omo River Valley, Ethiopia – September 2017: Portrait of a Mursi woman. The women of the Mursi tribe have a lip plate and iron decorations