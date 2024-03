O excursie specială realizată de Asociația ”EDU MAX” și de Asociaţia de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate ”EUROACTIV” Suceava, cu sprijinul companiei de transport Romfour Tur din Fălticeni și a Direcției Județene pentru Sport și Tineret din Sibiu, care ne-a oferit reducere la cazare, la Centrul de Agrement pentru Tineret din Cisnădioara.

De această excursie au beneficiat elevi cu rezultate deosebite la învățătură de la Centrele de Servicii sociale pentru copilul aflat în dificultate de la Fălticeni și Gura Humorului, elevi din familii defavorizate de la Pătrăuți și din Berchișești și elevii concursului județean ”Miss & Mister Bucovina” ediția a X-a, alături de un grup de voluntari ai asociației ”EUROACTIV” Suceava.

Transportul excursiei sociale organizat de Asociațiile ”EDU MAX” și ”EUROACTIV” Suceava a fost asigurat de Compania Romfour Tur din Fălticeni și de Balastiera Agremim din Roșcani, oraș Liteni.

Hrana copiilor a fost oferită gratuit de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu și de S.C. Killer S.R.L., de S.C. Consuc S.A., de Sav-Com din Șcheia, de doamna Iuliana Ionașcă care ne-a asigurat pâinea pentru întreaga excursie, de Alka România, de S.C. Rocast Nord S.R.L., de Spălătoria Oskar Cleaning, de domnul Relu Grigorean de la Poliția municipiului Suceava, de doamna prof. Ștefania Domunco de la Interact Suceava Bucovina și de mulți oameni de suflet care au sprijinit buna organizare a acestei reușite excursii.

Mulțumim SC Teleferic Cindrel SRL – Centrului de Agrement Păltiniș Arena, pentru bucuria oferită tuturor participanților excursiei, care a oferit săniuțe gratuit, plimbare cu telescaunul dus-întors gratuit și schiuri pe pârtia administrată de SC Teleferic Cindrel SRL.

În a 2-a zi a excursiei, copiii au participat cu toții la o competiție sportivă, unde s-au promovat activitățile sportive, cu 5 echipaje de elevi de la Humor, Fălticeni, Pătrăuți, elevii finalei liceelor „Miss & Mister Bucovina” și între voluntarii asociației EUROACTIV Suceava. Elevii din Pătrăuți, fiind considerați câștigătorii.

A fost o excursie constructivă, cu multe provocări, cu elevi din mai multe medii, unde organizatorii au reușit să, intipărească egalitatea, respectul și să se prevină discriminarea din mediile de unde provin unii elevi care au participat la această unică excursie de neuitat.

Excursia a fost coordonată de voluntarii: Valentin Cojocariu, Sebastian Oniciuc, Edmund Incze, Naomi Chihai, Paraschiva Moisei, Bogdan Gălățanu, Artur Pintilie, Alesio Cașovschi, elevi ai Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, și Lucian Ionașcă de la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava, coordonați de prof. Mihai Greciuc, președintele Asociației ”EUROACTIV” și de voluntarii Georgiana Constantinescu și Alex Moscaliuc.