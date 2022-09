O expoziție cu lucrări care reflectă lumea reală și lumea fantastică, semnate de artistul român Ștefan Câlția, printre ai cărui admiratori se numără Alteța Sa Regală Charles, Prințul de Wales, urmează să se deschidă la Londra în septembrie 2022.

Temele fantastice abordate de Ştefan Câlţia în lucrările sale vor fi prezentate publicului larg prin picturi, personaje și obiecte special gândite în contextul expoziției de la The Garrison Chapel, spațiu expozițional al The Prince’s Foundation – principala fundație cu activitate în România patronată de Alteța Sa Regală Charles, Prințul de Wales, și care găzduiește expoziții ale artiștilor invitați și dezvoltă programe educaționale în diverse domenii.

Rosie Alderton, manager al The Garrison Chapel, afirmă: „Așteptăm cu mare nerăbdare deschiderea primei expoziții dedicate unui artist internațional. Sunt convinsă că viziunea lui Ștefan Câlția despre lume va surprinde și va inspira publicul care va vizita galeria”.

Ștefan Câlţia, care a avut privilegiul de a o întâlni pe Alteța Sa Regală Charles, Prințul de Wales, în Transilvania în această primăvară, este cunoscut ca un artist multidisciplinar. Pictura lui Ștefan Câlția este recunoscută prin complexitatea discursului narativ care aduce împreună clovni, personaje ce protejează case, păsări, elemente zoomorfe, personaje ce călătoresc pe, dar și deasupra liniei de pământ abia sugerate de pictor. Preocupat de ideea de loc ca o reprezentare a naturii și a apartenenței, peisajele lui vorbesc despre rădăcini, despre relația omului cu natura, despre pictură ca mediu de exprimare, dar și despre conservare și păstrare.

„Totuși, aș vrea ca acela care privește ceea ce am făcut nici măcar să nu intuiască această poveste. Mi-aș dori ca el să-și vadă propriile sale locuri, pe care le are deja rânduite în interiorul său. Nu îmi doresc să se schimbe atunci când stă în acest peisaj, ci, pur și simplu, ca el să privească, într-un mod mai limpede sau dintr-un alt unghi, ceea ce deja purta cu sine. Iar apoi, după ce pleacă de lângă lucrarea mea, să aibă bucuria unei meditații. Nu am ambiția nici să răstorn lumea, nici să o schimb. Este ca și cum am sta împreună pe un deal, privind apa Oltului sclipind în zare. Poate că eu înțeleg ceva din această imagine și tu altceva. Dar amândouă aceste înțelegeri sunt legate de lumină”, spune Ștefan Câlția.

Artistul abordează în expoziția PATH IN TRANSYLVANIA teme precum arhitectura vernaculară, meșteșugurile tradiționale, dar și biodiversitatea, ca resurse permanente în viețile noastre pe care e de dorit să ni le reamintim în aceste vremuri.

PATH IN TRANSYLVANIA, de Ştefan Câlţia, se va deschide la The Garrison Chapel în Chelsea, Londra, pe 12 septembrie și va putea fi vizitată până pe 16 octombrie 2022.

Organizat de: Fundația Ștefan Câlția, The Prince’s Foundation, Asociația Monumentum, Ambulanța pentru Monumente, The Garrison Chapel at Chelsea Barracks

În parteneriat cu: Galeria Posibilă, Asociația Galeria Artep

Adresa: The Garrison Chapel at Chelsea Barracks, Londra, SW1W 8BG

Mai multe detalii pe adresele de social media:

the_garrison_chapel stefan_caltia

Ștefan Câlția – Locuri.

Pentru informaţii suplimentare, email: office@asociatiamonumentum.ro