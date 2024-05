Liderul PNL Nicolae Ciucă a transmis astăzi, de la Suceava, că liderul liberalilor suceveni Gheorghe Flutur este cel mai bun președinte de Consiliu Județean. Prezent la mitingul electoral pentru lansarea candidaților PNL pentru președinția CJ Suceava și pentru cele 114 de primării din județ, Nicolae Ciucă a făcut referire în primul rând la sloganul lui Gheorghe Flutur, „Pe drumul cel bun”. „Pe drumul cel bun, cu cel mai bun. Pe drumul cel bun cu cei mai buni. Cei mai buni aleși locali, cel mai bun președinte de Consiliu Județean, cel mai bun primar de municipiu. Cei mai buni primari, toți 114, 115 cu Gheorghe Flutur”, a spus Nicolae Ciucă. El le-a spus celor aproape 7.000 d participanți la miting că se simte în Bucovina ca acasă, pentru că nașa sa de botez este din Capu Codrului, iar în copilărie a venit de foarte multe ori în această zonă. „Eu sunt convins că această familie a noastră, pe 9 iunie se va mări, se va consolida și va fi mult mai unită. Pentru că PNL are aceste valori. PNL are sintagma națională în denumire. Asta înseamnă patriotism, legare de istorie, legare de credința noastră creștină, legare de tradiții, legare de tot ceea ce poate să reprezinte bun în neamul românesc. Eu sunt convins că prin aceste valori am venit în fața dumneavoastră nu să vă spunem vorbe goale. Am venit în fața dumneavoastră așa cum le-am cerut de fiecare dată tuturor, să vină să spună ce au făcut administrațiile liberale”, a declarat Ciucă. El a precizat că administrațiile liberale sunt cele care au dezvoltat comunitățile, cele care au avut grijă ca toate oportunitățile și potențialul de care dispune fiecare localitate să poată să fie puse în valoare. Liderul liberal a subliniat faptul că județul Suceava, administrația județeană liberală condusă de Gheorghe Flutur, este un exemplu la nivelul întregii țări.

Niculae Ciucă a făcut referire și la autostrada A7 și la demersurile permanente făcute de Gheorghe Flutur pentru construcția acesteia. „E adevărat că atunci când eram la Guvern și după aceea am insistat și urmărit împreună cu Gheorghe Flutur ca autostrada A7 să treacă dincolo de Pașcani și să ajungă până la Siret. Am insistat ca autostrada A8 de asemenea să înceapă și a început să fie construită. Am insistat ca drumul expres Suceava – Botoșani să fie și de asemenea este pus în execuție. De asemenea, autostrada Nordului unde avem centura ocolitoare de la Gura Humorului. Avem toate aceste exemple care sunt înfăptuite, derulate”, a precizat președintele PNL.

El a mai adăugat că a ținut să vină la Suceava și pentru a-i mulțumi personal primarului Ion Lungu pentru tot ceea ce a făcut pentru Suceava, solicitându-le tuturor celor prezenți să îl aplaude pe acesta. „Să îi mulțumesc pentru înțelepciunea de care a dat dovadă astfel încât să îi creeze culoar domnului viitor primar Lucian Harșovschi. Și viitor bun are primăria Suceava”, a precizat Ciucă.

El a ținut să îi mulțumească în mod special și președintelui PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru că „împreună cu echipa PNL Suceava au reușit să găsească echilibrul și să creeze tot ceea ce înseamnă continuitate pentru proiectele viitoare și pentru ce înseamnă dezvoltarea în municipiul Suceava și în județ”.

Nicolae Ciucă a mai subliniat faptul că a venit la Suceava și cu o parte din candidații PNL pentru Parlamentul European, pentru că „ceea ce s-a întâmplat bine în comunități s-a întâmplat s-a întâmplat și datorită banilor europeni”. În acest context, el a evidențiat faptul că județul Suceava este campion al absorbția de fonduri europene. „Gheorghe Flutur și primarii liberali au demonstrat că știu să planifice, să facă proiecte europene și știu să dezvolte comunitățile. Am să închei, exprimându-mi încrederea că județul Suceava, filiala Suceava este într-adevăr pe drumul cel bun. Este pe drumul cel bun cu cea mai bună echipă de primari. Este pe drumul cel bun cu cea mai bună conducere de filială, cu cel mai bun primar în funcție și cel mai bun candidat la Primăria Suceava, și este pe drumul cel bun cu cel mai bun președinte de filială și cel mai bun președinte al Consiliului Județean, domnul Gheorghe Flutur. Am încredere că așa cum astăzi stați aici și susțineți echipa PNL tot la fel vom sta și în pe 9 iunie seara, când dincolo de a fi sărbătorit victoria în alegerile locale, va trebui să ne bucurăm că vom continua proiectele și programele noastre de dezvoltare a comunităților locale și de dezvoltare a României, de înfăptuire a unei Românii puternice în Europa”, a încheiat Nicolae Ciucă.