Dezvoltatorii din România excelează în dezvoltarea web și dezvoltarea de software personalizat.

Deși există pe piață sute de limbaje de programare și tehnologii în web development, doar câteva zeci sunt folosite în mod practic în munca de zi cu zi a specialiștilor tech.

În România, profesează aproximativ 200.000 de specialiști în industria de tech (135.000 în dezvoltare de software), reprezentând 2.6% din forța de muncă din România, potrivit datelor Eurostat actualizate în mai 2022.

Astfel, România deține a treia cea mai mare bază de specialişti din CEE. Primul loc din CEE îl ocupă Polonia, cu peste 400.000 de specialiști în sectorul de IT și software, urmată de Ucraina cu peste 285.000. Ungaria și Cehia se poziționează sub țara noastră, având în jur de 150.000 de specialiști fiecare.

La începutul lunii septembrie 2022, mii de anunțuri de angajare se găsesc pe site-urile de recrutare, semn că nevoia de specialiști IT în tehnologiile menționate este în continuă creștere.

Python, Java, JavaScript/TypeScript și suita C sunt cele mai căutate limbaje de programare în România și țările din Europa Centrală și de Est.

Aceasta este concluzia unui studiu despre cele mai populare limbaje de programare la nivelul Europei de Est, realizat de Lemon.io, start-up-ul ucrainean care funcționează ca un marketplace de joburi pentru programatorii independenți.

Analiza Lemon.io s-a bazat pe mai mulți indicatori: anunțurile de joburi disponibile pe site-urile de profil, cererea din piață venită din partea colaboratorilor, în special start-up-uri din Statele Unite, și cunoștințele freelancerilor care se înscriu în platforma Lemon.io pentru a-și oferi serviciile de IT.

,,Developerii din România excelează în dezvoltarea web și dezvoltarea de software personalizat. Au abilități tehnice excelente în JavaScript, C/C++ și programare Python, iar etica, experiența lor în lucrul cu branduri globale și reputația formidabilă când vine vorba de externalizarea serviciilor IT sunt apreciate în întreaga lume", declară Aleksandr Volodarsky, CEO și co-fondator Lemon.io.

Alegerea tehnologiei necesare depinde în mare măsură de tipul de aplicație dorit și de complexitatea acesteia. Totodată, este aproape imposibil ca un proiect să implice un singur limbaj de programare deoarece fiecare în parte joacă propriul rol în finalizarea cu succes a acestuia.

Astfel, atunci când vine vorba de crearea unui site funcțional sau a unei aplicații, nu vorbim doar de cunoștințe de Front-end development sau doar de Back-end development, ci de ambele ramuri, împreună.

Front-end development se referă la ce se ”se vede”: interfață, butoane, design, culori. Back-end development se referă la sistemele din spate, liniile de cod și serverele care asigură funcționalitatea tuturor aplicațiilor construite de Front-end Developers.

Pentru Front-End development, principalele limbaje folosite sunt HTML, CSS și JavaScript, iar framework-urile (librăriile) cele mai des întâlnite sunt React, Angular, Vue.js, jQuery, Bootstrap.

Pentru Back-End development se califică foarte multe limbaje de programare, cele mai cunoscute și folosite fiind Python, PHP, Java, C++/C#, Ruby și JavaScript.

Singurul limbaj de programare în care se pot înscrie atât Front-End-ul, cât și Back-End-ul unei aplicații este JavaScript, prin intermediul mediului de execuție Node.js.

Cele mai solicitate tehnologii software din partea clienților Lemon.io sunt: Python, Typescript, Ruby React, Node, Vue.js, React Native, Angular și Flutter.

De asemenea, cererea de competențe în domeniul științei datelor (Data Science), învățarea automată (machine learning) și robotică crește exponențial pe măsură ce apar din ce în ce mai multe start-up-uri axate pe inovare în diverse domenii: de la tech, pharma, la comerț electronic, gaming și divertisment.

În România, se caută din ce în ce mai mult specialiști IT freelanceri. Un astfel de specialist trebuie să aibă cunoștințe avansate privind cele mai populare tehnologii și să fie dispus la o muncă flexibilă, bine remunerată, dar în același timp extrem de competitivă.

Mii de oferte pentru IT-iști abundă pe site-urile de job-uri, chiar dacă abia am ieșit din vară – care nu este considerată tocmai „anotimpul recrutărilor”.

La începutul lunii septembrie 2022, situația se prezenta astfel pe site-urile de profil:

Python – peste 2.800 de anunțuri

Python este un limbaj de programare folosit adesea pentru a construi site-uri web și software, pentru a automatiza sarcini, a efectua analize de date, dar și în machine learning și robotică.

Python este un limbaj de uz general, ceea ce înseamnă că poate fi folosit pentru a crea o varietate de programe diferite și nu este specializat pentru probleme specifice.

Această versatilitate, împreună cu ușurința pentru începători, l-au făcut unul dintre cele mai utilizate limbaje de programare astăzi.

Companii precum Netflix, Google, YouTube, Facebook și Spotify folosesc pe scară largă Python pentru diverse proiecte.

,,Python este unul dintre limbajele de programare ales cu precădere de programatorii din start-up-uri. Este popular pentru că este un limbaj de codare de nivel înalt, dinamic, scalabil și orientat pe obiecte. Start-up-urile depind foarte mult de Python pentru simplitatea și caracteristicile sale ușor de utilizat. Este un limbaj prietenos cu bugetul și un limbaj de programare cunoscut de o plajă mare de specialiști.”, spune Aleksandr Volodarsky, CEO și co-fondator Lemon.io.

„Python este un limbaj mai productiv în comparație cu Java sau C++. Întrucât start-up-urile sunt mereu grăbite și au un buget restrâns, Python este cea mai bună alegere (dintre limbajele populare) pentru a dezvolta lucrurile mai repede, fără a compromite calitatea”, subliniază Aleksandr Volodarsky”.

Java – peste 2.700 de anunțuri

Java este unul dintre cele mai populare limbaje de programare din lume, fiind folosit pentru aplicații de desktop cu interfață grafică, aplicații de mobil, console de jocuri sau aplicații și chiar servere web.

JavaScript – peste 2.000 de anunțuri

JavaScript este un limbaj de programare folosit mai ales pentru introducerea unor funcționalități în paginile web. Codul JavaScript din aceste pagini este rulat de către browser, dar este folosit și pentru accesul la obiecte încapsulate (embedded objects) în alte aplicații.

Suita C (C, C++, C#) – peste 1.800 de anunțuri

C este un limbaj de programare de uz general, care este ideal pentru dezvoltarea de firmware sau aplicații portabile. Destinat inițial pentru scrierea de software de sistem, C a fost dezvoltat la Bell Labs de Dennis Ritchie pentru sistemul de operare Unix la începutul anilor 1970.

C++ este un super set al limbajului C.

C# este un limbaj de programare modern, de uz general, care poate fi folosit pentru a îndeplini o gamă largă de sarcini și obiective care se întind pe o varietate de profesii.

C# este folosit în principal pe framework-ul Windows .NET, deși poate fi aplicat la o platformă open source.

La nivel global, clasamentul arată similar. Conform datelor furnizate de Statista.com, JavaScript este cel mai folosit limbaj de programare din întreaga lume. Python, PHP și Java se află, de asemenea, în top. Merită să fie menționate și alte tehnologii precum: Kotlin, Swfit, Scala sau Ruby.

Țările din Europa de Est și-au câștigat reputația de a fi un adevărat paradis al dezvoltării software offshore. România, Polonia, Cehia, Ungaria, Ucraina sunt cele cinci țări care creează două treimi din valoarea adăugată IT în Europa de Est și Centrală (CEE), însumând peste un milion de specialiști în tehnologia informației și software development.

În prezent, Lemon.io colaborează cu peste 630 de programatori din peste 46 de țări – mai mult de 60 de specialiști având rezidența în România (București, Iași, Cluj).

Lemon.io caută să recruteze cel puțin 100 de specialiști IT din țara noastră pentru a lucra remote pe proiecte tech pentru start-up-uri din Silicon Valley.

Start-up-ul ucrainean țintește să devină principala sursă de venit pentru 1.000+ de dezvoltatori până la sfârșitul anului 2022.