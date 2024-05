Candidatul PNL pentru funcția de primar al Sucevei, actualul viceprimar Lucian Harșovschi, a transmis vineri că pentru câștigarea alegerilor se bazează pe toți sucevenii, pe toți tinerii din Suceava și pe toți cei care își doresc un oraș mai bun. În cadrul evenimentului de lansare a candidaților PNL Suceava pentru alegerile din data de 9 iunie, în prezența liderului PNL Nicolae Ciucă și a președintelui PNL Suceava, Gheorghe Flutur, Lucian Harșovschi le-a vorbit celor prezenți despre ceea ce își dorește el pentru municipiul Suceava și pentru dezvoltarea orașului. „Sunt Lucian Harșovschi, am 42 de ani, sunt fiu, frate, soț și tatăl a 3 copii minunați. M-am născut în Suceava, am copilărit în Burdujeni, am fost educat și format aici, acasă, în Suceava. Sunt inginer de profesie. Sunt un om simplu, un om între oameni, un om care se emoționează ca oricare dintre dumneavoastră, un om care este prietenos dar și un om care este ferm când trebuie. Sunt aici în fața dumneavoastră în calitate de președinte al Organizației Municipale dar și de candidat al PNL pentru funcția de primar al municipiului Suceava. Încep prin a vă spune că Împreună reușim!

Noi, toți cei care ne dorim binele acestei comunități. Am încredere și aveți încredere că Împreună reușim! De ce știu asta? Pentru că avem experiența necesară, pentru că avem echipa potrivită, pentru că știm exact ce avem de făcut din primul moment în care vom fi în funcție! Știm exact ce se poate face și știm exact ce avem de făcut, tocmai de aceea venim în fața sucevenilor cu proiecte realizabile”, a transmis Lucian Harșovschi. El a spus că are deja proiecte pentru fiecare sucevean în parte, de la mic la mare, care acoperă toate zonele de interes ale acestora. „Pentru că Suceava Întinerește, vom face 2 creșe și 3 noi grădinițe, terenuri sintetice pentru toate școlile și o nouă bază sportivă, spații noi de joacă pentru copii, sensuri unice – bandă dedicată transportului în comun – sistematizare rutieră inteligentă, transport public ecologic metropolitan, modernizarea Sucevei de la scara blocului, fără străzi de pământ, parcări supraetajate în toate cartierele orașului, o nouă legătură rutieră între cartierele Burdujeni și Ițcani, precum și un nou acces în cartierul Obcini, o nouă față a Sucevei prin implementarea Regulamentului Local Urbanistic, digitalizarea asociațiilor de proprietari, sala polivalentă, aquapark, parcul Șipote, reabilitarea parcului Mărășești, un oraș verde – 100.000 de copaci plantați în întreg municipiul în primele 365 de zile, platforma industrială în zona Termica – noi locuri de muncă , parc fotovoltaic și trecerea în subteran a cablurilor”, a transmis candidatul PNL pentru Primăria Suceava. El a subliniat faptul că valoarea proiectelor gândite deja și care se depun pe Programul Regional, cu fonduri europene, au o valoare de 139 de milioane de euro. Lucian Harșovschi le-a prezentat celor câtorva mii de oameni prezenți la eveniment și o parte din prioritățile pe care le va avea ca primar. „Vrem să ne păstrăm copiii acasă și să ne aducem tinerii din străinatate, de aceea vom construi locuințe ANL, locuințe de serviciu și vom face un nou cartier, oferindu-le gratuit terenuri în baza legii 15/2003, câte 500mp.Suceava înseamnă și partenriate. Vom avea proiecte bazate pe parteneriate. Parteneriat cu Consiliul Județean pentru investiții în zona metropolitană, trebuie să fie armonie în interior, pentru a fi rezultate în exterior. Parteneriate cu Universitatea, pentru că tinerii nu reprezintă doar viitorul, ci și prezentul și vrem ca aceștia să aibă cât mai multe oportunități de a crește și de a se dezvolta aici, acasă. Parteneriate cu alte administrații din orașele spre care tindem mereu, pentru a avea exemple de bune practici și pentru a putea implementa și la noi ceea ce a fost bine la ei. Și nu este o rușine sau un mod de a copia, ci o manieră prin care apreciem ceea ce s-a făcut în alte locuri și ne dorim să implementăm și la noi acasă. Și nu în ultimul rând, un lucru extrem de important pentru mine, parteneriate cu sucevenii. Personal, colaborarea mea de până acum cu sucevenii a fost una extrem de bună. Datorită lor sunt astăzi candidatul Partidului Național Liberal la primăria Sucevei și vreau să le mulțumesc. Mulțumesc, dragi suceveni, pentru colaborarea pe care am avut-o până acum și de care sunt sigur că va continua!”, a spus Harșovschi.

Harșovschi: „Suceava este bine, pentru că Suceava este formată din voi toți, oameni buni, oameni frumoși, oameni care iubesc acest oraș și care se implică”

El a subliniat faptul că în calitate de primar va pune foarte mult bază pe echipă. „Echipa pe care am făcut-o dintotdeauna cu sucevenii și echipa pe care o am acum lângă mine! Am alături de mine oameni care au performat profesional, tineri, dar și cu experiență, care își doresc să se dedice dezvoltării orașului. Lucian Harșovschi reprezintă legătura cu actuala administrație locală, continuitatea proiectelor bune începute, dar și schimbarea necesară, o nouă viziune, o nouă mentalitate și o rupere de ritm! Suntem pe drumul cel bun, dar mai avem lucruri de făcut! La fel ca în orice familie, ca în orice casă, și Suceava are un anumit buget, care se distribuie în mai multe domenii, astfel încât să acoperim și să rezolvăm cât mai multe dintre necesități și care să crească calitatea vieții la nivelul comunității.

Nu se pot duce toți banii într-un singur domeniu, cum nu se pot rezolva toate deodată. Știm cu toții că de la fundație la acoperiș este un proces greu, care nu trebuie abandonat! Este nevoie de răbdare, este nevoie de timp și este nevoie de continuitate.

Iar împreună vom ajunge la acoperiș, pentru că sunt tatăl a trei copii și pentru că mi-i doresc lângă mine și lângă soția mea. Îmi doresc un oraș în care izul de istorie să rămână pregnant, Suceava este orașul Cetății de Scaun, dar îmi doresc și un oraș modern, frumos, sigur, ale cărui condiții de trai să îl facă și mai atractiv. Sucevenii mă întreabă dacă Suceava este bolnavă, pentru că așa aud de la unii care vor să facă Suceava să arate ca un spital. Vă spun și vouă ce le-am spus și lor. Da, Suceava este bine, pentru că Suceava este formată din voi toți, oameni buni, oameni frumoși, oameni care iubesc acest oraș și care se implică. Câți dintre noi nu am spus măcar o dată ”Nicăieri nu-i ca acasă!”? Eu îmi doresc ca Suceava să arate ca o casă, pentru că asta ne este, ne este cămin, ne este acasă. Iar împreună vom reuși acest lucru. Mă bazez pe toți sucevenii, mă bazez pe tinerii din municipiul Suceava, precum și pe toți cei care își doresc un oraș mai bun pentru copiii și nepoții lor. Suceava întinerește nu este o modalitate de excludere, ci este modalitatea prin care integrăm noi viziuni și noi atitudini. Suceava întinerește, dragi suceveni! Iar pe 9 iunie, un vot pentru mine, pentru echipa mea, pentru echipa liberală va fi un vot care îi va pune pe cetățeni la masa deciziilor. Pentru că în orice familie, în orice casă, deciziile se iau împreună! Suceava are viitor! Iar noi alegem viitorul! Cu Dumnezeu înainte și cu sucevenii alături, Împreună reușim!”, a încheiat Lucian Harșovschi.