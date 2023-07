Puya este revoltat la maxim! Rapper-ul s-a oprit din cântat, în mijlocul unui concert, la Neversea, și a transmis un mesaj, demn de luat în seamă, tinerilor din ziua de azi, notează click.ro. Solistul din trupa „La Familia” a atras atenția că, videochat-ul și Onlyfans-ul, metode la modă de făcut bani, nu înseamnă altceva decât prostituție, și nu artă sau actorie! Divele de pe Onlyfans au luat foc!

Artistul a fost vehement în mesajul său contra modelelor Onlyfans și divelor care fac videochat și se cred „vedete”, îndemnând tinerii să facă o distincție clară între „bagaboante” și… „doamne”.

„Într-o lume plină de bagaboante (vagaboande), doamnele trebuie să aibă respect. Problema e că lumea nu mai face diferență între doamne și bagaboante. De aceea trebuie să stabilim, aici, clar. Și vorbesc în special cu fetele, cu fetele mai mici. Vreau să spun clar! Să știți că OnlyFans și videochat sunt prostituție. Nu ești doamnă. Dacă vine cineva și spune la televizor că e star porno sau actriță porno, nu există. Actriță e Angelina Jolie! Vreau să respectăm doamnele. Doamnele să facă un pic de zgomot”, a spus Puya, revoltat, pe scena de la Neversea, conform sursei citate.

Replica divelor incriminate nu a întârziat să apară, după afirmațiile acide ale rapper-ului din Sălăjan, pe scena de la Neversea. Simona Trașcă și-a făcut și ea, recent, cont pe Onlyfans și este de părere că solistul trupei „La Familia” este într-o mare eroare, atunci când vorbește de vagaboande și de prostituție.

