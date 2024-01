Într-un peisaj comercial în continuă schimbare, românii de la FamShop au reușit să se impună prin redefinirea modului în care automatizează comerțul online. Prin platforma lor de automatizare e-commerce, au simplificat semnificativ procesele pentru comercianții online, economisind timp prețios care altfel ar fi fost dedicat gestionării manuale a comenzilor, facturilor, AWB-urilor și stocurilor. În anul 2023 platforma a salvat puțin peste 16 ani de muncă pentru utilizatori, generând automat aproximativ 4,55 milioane de facturi si 4,36 milioane de AWB-uri, făcând din FamShop un sinonim cu eficiența în e-commerce. În plus, în ciuda provocărilor economice globale, grupul de firme din spatele FamShop a reușit să încheie anul 2023 cu un profit total de 74.000 de euro și o cifră de afaceri cumulată de aproape 120.000 euro cu 4 angajați la final de an.

95 ani economisiți din 2016

„Am pornit FamShop cu scopul să eficientizăm comerțul online și pe parcurs am realizat că trebuie să venim constant cu soluții noi ca să ne menținem pe piață. Din 2016 până la finalul lui 2023 am economisit o viață de om la propriu pentru clienții noștri, adică muncă manuală de o persoană timp de 95 ani, fără oprire. A fost o călătorie incredibilă, am crescut organic cu capital propriu, însă suntem doar la început.” menționează Florin Măcău, fondatorul FamShop (foto).

Expansiune accelerată în Belgia

Ultimul trimestru din 2023 a marcat o mișcare strategică pentru FamShop – intrarea agresivă pe piața din Belgia prin integrarea cu renumitul marketplace Bol.com disponibil pentru Belgia si Olanda. FamShop a primit cu brațele deschise comercianții online belgieni și olandezi, oferindu-le acces la tehnologia și experiența lor în domeniul e-commerce. Cu o rețea din ce în ce mai extinsă de parteneri și clienți, FamShop este pe cale să devină un nume de referință și în mediul e-commerce din Belgia.