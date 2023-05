Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că miercuri, 17 mai, se va stabili soluția finală legată de reabilitarea energetică a 16 blocuri din zona centrală, prin PNRR. El a afirmat că decizia a fost luată în ultima ședință a Comisiei de Estetică în Urbanism. Potrivit primarului, Comisia s-a pronunțat cu privire la cromatica și estetica clădirilor, precum și la o tratare unitară și coerentă a fațadelor care urmează a fi reabilitate. Ion Lungu a spus: „Ne dorim foarte mult să realizăm fațade verzi din plante naturale, chiar dacă municipalitatea va contribui cu sume suplimentare la cheltuielile neeligibile ale proiectului. Se folosesc tehnologii speciale pentru udarea plantelor iar ele rezistă și la minus 20 de grade iarna”.

