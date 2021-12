Președintele Consiliului Județean Suceava, inginerul silvic Gheorghe Flutur, îl felicită pe inginerul silvic Cezar Straton pentru premiul pe care l-a primit pentru întreaga activitate profesională și publicistică, la 30 de ani de la înființarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Evenimentul s-a desfășurat la Covasna. Cezar Straton este inginer la Direcția Silvică Suceava. Fost șef al Direcției Sivice, președintele Flutur a declarat, la Radio Top: „Îl felicit pe Cezar pentru premiul obținut din partea RNP. E colegul meu. Amîndoi am terminat la Brașov. Inginerul silvic, prietenul meu Cezar Straton, este un om de toată isprava, un om de pe Valea Solonețului, care stă aici în Suceava, în Ițcani. Are un condei foarte fain și uneori și aspru. Multă satiră, dar profunzime și îl felicit pentru că văd că RNP l-a premiat. Este un om deosebit. Eu îi citesc articolele și îi citesc cărțile lui Cezar. Încă o dată îl felicit”. Cezar Straton este autorul mai multor cărți și a publicat numeroase articole în presa locală și centrală. În prezent, el are o rubrică permanentă în cotidianul „Monitorul de Suceava”. În 2014, Cezar Straton a primit Premiul Opera Omnia din partea Fundației Culturale a Bucovinei „pentru opera sa originală dedicată sentimentului sublim al iubirii, care l-a însoțit întreaga viață petrecută pe cărările umbrite ale pădurilor Bucovinei”.