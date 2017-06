O femeie de 69 de ani, din Păltinoasa, dată în urmărire națională, după ce a fost condamnată la închisoare, a ajuns în Penitenciarul Botoșani. Ea a fost identificată ieri, de polițiști în stația CFR Suceava. Pe 8 iunie, femeia a fost condamnată de Judecătoria Sectorului 2 București la 12 ani de închisoare pentru tîlhărie.

