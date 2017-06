Începînd cu luna viitoare, la Spitalul Județean Suceava va fi deschis un centru „AlcoInfo”, pentru persoanele cu un consum problematic de alcool. Proiectul a fost inițiat de Asociația ALIAT și este finanțat de compania „Heineken”. Managerul clinicii ALIAT Suceava, psihoterapeutul Alina Ciupercovici, a declarat că la Centrul „AlcoInfo” va activa un psiholog. Ea a mai spus că psihologul va milita pentru prevenirea consumului de alcool și îi va consilia pe cei deja dependenți. Alina Ciupercovici a subliniat că pacientul va decide pașii pe care îi va urma, după ce va fi aflat rezultatul testului pentru alcoolism.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating