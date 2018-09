Direcția de Sănătate Publică Suceava a informat astăzi că a fost confirmat prin teste de laborator un al doilea caz de meningita cu virusul WEST NILE la o pacienta in varsta de 81 de ani domiciliata in comuna Dumbraveni, internata in data de 4 septembrie in sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava si decedata in data de 6 septembrie.

”Am solicitat continuarea masurilor de dezinsectie initiate dupa aparitia primului caz de imbolnavire si extinderea pentru intreaga zona centrala a comunei Dumbraveni”, se spune în comunicatul DSP Suceava, semnat de directorul executiv Cătălina Zorescu. Virusul WEST NILE este transmis de către țânțari.

Ce trebuie sa ştim despre tantari?

Tantarii transmit agenţi patogeni care produc imbolnaviri la om si la animale. Bolile cele mai răspândite sunt arbovirozele, dintre aceste facand parte si infecţia cu virusul West Nile.

Pentru a-si depune ouăle femelele de tantari se hrănesc cu sânge. In timp ce se hrănesc cu sânge ele se infectează cu agenţi patogeni de la om sau animale sau ii transmit acestora.

Tantarii trăiesc si se dezvolta in preajma noastra, unde ii găsim fie sub forma de larve (oua), fie sub forma adulta.

Larvele de tantari se găsesc:

In apa acumulata in subsolurile blocurilor;

In apa care nu se scurge din canalizarea infundata;

In bălţile care se formează in apropierea locuinţelor, din apa care curge din conductele sparte si din alte instalaţii neintretinute;

In apa de ploaie pastrata in butoaie/vase in curte;

In apa acumulata in recipiente vechi aruncate la intamplare in preajma locuinţelor (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucării etc);

In apa din gropile si şanţurile de pe şantiere sau din locuri unde s-a lucrat la instalaţii;

Tantarii adulţi zboara in preajma locuinţelor, mai ales dimineaţa devreme sau in amurg, cautand posibilitatea de a se hrăni cu sânge. Tantarii, pentru a se hrăni cu sânge, intra in locuinţe prin ferestrele lasate deschise, prin casa scărilor, prin orificiile de aerisire unde pot ramane peste noapte.

In timpul zilei se adăpostesc in locuine, subsoluri, poduri, cotete, grajduri magazii, frunzişul copacilor.

Cum putem împiedica tantarii sa se înmulţească in preajma noastră?

– Prin evacuarea apei din subsoluri;

– Prin repararea instalaţiilor de apa si canalizare din subsoluri si din apropierea locuinţelor;

– Prin renunţarea la pastrarea apei in butoaie in curte sau sa le protejam de accesul ţânţarilor

acoperindu-le bine cu capace potrivite;

– Prin evitarea aruncării la intamplare a obiectelor care nu ne mai trebuiesi in care apa poate stagna

(cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucării etc);

– Prin indepartarea permanenta a gunoaielor menaj ere in care se adăpostesc tantarii;

Cum sa evitam înţepăturile de țânțari?

– purtând imbracaminte cu mâneci lungi si pantaloni lungi, daca ieşim seara din locuinţe sau ieşim seara in parc la plimbare sau când mergem in pădure, la pescuit, in Delta;

– utilizând substanţe chimice repelente impotriva ţânţarilor comercializate in farmacii (DEET, icaridin/ picardin, IR 3535), in concordanta cu instrucţiunile de pe eticheta, pe care sa le aplicam pe părţile descoperite ale corpului;

impiedicand pătrunderea ţânţarilor in casa (plase protecţie la ferestre/usi);

– utilizând substanţe insecticide in locuinta/in jurul locuinţei;

– utilizând in locuinţa aerul condiţionat;

– utilizând plase impotriva ţânţarilor in jurul paturilor in cazul in care nu sunt disponibile celelalte masuri menţionate anterior sau daca dormiţi in aer liber.

-acoperind patutul copilului sau căruciorul cu plase impotriva ţânţarilor