O femeie a fost rănită după ce autoturismul în care se afla a ieșit în afara părții carosabile pe raza localității Poiana Stampei. Femeia a fost transportată la spital de către echipajul SMURD. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Punctului de Lucru Poiana Stampei cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2).

, 10.0 out of 10 based on 1 rating