Ferestrele inteligente care isi schimba culoarea in functie de temperatura, intunecandu-se si luminandu-se, ar putea controla eficient cantitatea de caldura care ajunge in interior. Astflel, se va reduce nevoia de a folosi aparatele de aer conditionat care sunt consumatoare mari de energie si se vor eficientiza si moderniza cladirile.

Mai bine de 75% din caldirile din UE nu sunt eficiente energetic si se cauta intens solutii pentru a reduce pierderile de caldura care sunt atat de costisitoare, mai ales in cazul cladirilor vechi. In acest sens, se incearca optimizarea designului si folosirea tehnologiilor moderne, printre care si montarea ferestrelor inteligente.

Nanoingineria – o solutie de viitor

Profesorul Ioannis Papakonstantinou care preda nanoingineria la University College London in Marea Britanie, studiaza in cadrul proiectului IntelGlazing modul in care nanotehnologia si fizica luminii pot fi folosite. El incerca sa gaseasca solutii pentru a crea acoperiri de ferestre lemn stratificat cat mai subtiri, de cativa nanometri, care sa izoleze mai bine.

Este o idee care a mai fost abordata si anterior, dar fara rezultate considerabile. Acestea fie au blocat lumina prea putin, fie au fost prea scumpe. Insa, Ioannis crede ca daca va combina aceste acoperiri pentru ferestre cu nanotehnologia, performantele vor fi superioare.

Tehnologia sticlei IntelGlazing

Tehnologia sticlei studiate de Ioannis Papakonstantinou implica utilizarea a doua straturi. Primul este in strat microscopic de sticla nanostructurata in forma de piepteni minusculi care se suprapun intre ei si filtreaza lumina soarelui, reducandu-i intensitatea.

Al doilea are la baza oxidul de vanadiu, care eficientizeaza energetic ferestrele. Acest compus chimic este termocromic, adica isi schimba culoarea in functie de temperatura, inchide culoarea ferestrelor in zilele cu soare si respinge cea mai mare parte a luminii. De asemenea, in zilele reci isi deschide culoarea si permite luminii sa intre.

Producatorii pot aplica acest strat direct pe ferestrele noi precum un strat de geam, dar se poate aplica si pe ferestrele vechi sub forma unei folii polimerice.

Ferestrele inteligente se pot personaliza

Pe langa eficientizarea termica a cladirilor, ferestrele inteligente au si alte beneficii. Stratul sau foliile aplicate pe geam pot fi personalizate pentru a reactiona la un punct diferit de temperatura. Se poate schimba compozitia chimica a oxidului de vanadiu, astfel incat acesta sa isi schimbe culoarea la o temperatura mai mare sau mai mica.

Astfel, ferestrele cu fata catre soare pot fi personalizate pentru a bloca lumina soarelui la o temperatura mai scazuta si a preveni cresterea temperaturii in interior in timpul zilei. De asemenea, ferestrele orientate catre apus ar putea sa inceapa sa blocheze lumina soarelui doar la o temperatura mai crescuta.

Ferestrele inteligente sunt hidrofobe

Ferestrele cu acest strat de oxid de vanadiu sunt hidrofobe. Ploaia va curge mai repede pe suprafata lor, curatand geamurile, motiv pentru care ferestrele sunt mai eficiente in cladirile inalte, unde curatarea lor ar putea fi o problema.