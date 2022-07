Ferestrele solare sunt ferestre care au incoporate panouri solare. Arata ca ferestrele obisnuite, dar au sticla fotovoltaica si pot transforma lumina soarelui in energie durabila.

Pentru a deveni ferestre solare din simple ferestre lemn stratificat, este necesara echiparea cu geam fotovoltaic care incorporeaza celule solare pentru a capta energia soarelui. Ulterior, aceasta energie solara se poate transforma in energie electrica si poate fi folosita pentru a alimenta echipamentele electrice din casa. Este o tehnologie care, in loc sa fie montata pe casa, se va incorpora in ferestre si care le asigura resedintelor o metoda ingenioasa de a-si produce propria energie regenerabila, fara panouri solare.

Tipuri de ferestre solare

In prezent sunt studiate trei tipuri de ferestre solare:

Filmele fotovoltaice – sunt foi subtiri de celule organice aplicate pe sticla care se pot folosi pentru a moderniza geamurile obisnuite.

Geamul dublu – este un geam in care sunt incorporate intre doua straturi de sticla obisnuita, celule solare de siliciu cristalin.

Ferestre cu celule solare – sunt ferestrele din sticla in care au fost implantate celule solare.

Modul de functionare a unei ferestre solare

O fereastra cu panou solar are in spate tehnologia folosita pentru a produce energie solara si este cunoscuta sub denumirea de sticla solara. Tehnologia ferestrelor solare nu este inca destinata productiei comerciale, ceea ce inseamna ca inca nu este accesibila pentru instalarea in case. Totusi, se estimeaza ca va fi disponibila cat de curand pentru consumatori.

O alta inventie din aceeasi categorie este acoperisul solar Tesla. Multe case aleg aceasta tehnologie pentru ca este foarte placuta vizual si mai simplu de intretinut decat panourile solare obisnuite.

De ce nu este inca disponibila publicului larg sticla solara?

Panourile opace traditionale folosesc tehnologia fotovoltaica, captand energia luminii si folosind-o pentru a produce electricitate. Intrucat ferestrele sunt proiectate pentru a permite trecerea luminii, cele care functioneaza ca panouri solare trebuie sa ofere un echilibru intre a capta lumina si a permite, totodata, si trecerea acesteia in interior.

In prezent, o fereastra solara nu permite trecerea completa a luminii, functionand mai mult ca un panou solar amplasat vertical. Daca lasa sa treaca prea multa lumina, nu va produce suficienta electricitate pentru a fi rentabila si daca lasa sa treaca prea putina lumina, nu va mai lumina interiorul in mod corespunzator. Prin urmare, in prezent, ferestrele solare nu sunt pe deplin functionale.

Ferestre solare Physee Power Windows

Ferestrele solare Power Window de la Physee sunt singurele care sunt acum utilizate. Pentru a produce energie de la soare, inventia lui Physee foloseste panouri solare minuscule montate de-a lungul marginilor geamurilor de sticla. Se gasesc intr-o singura cladire din lume – o banca olandeza cu peste 300 de metri patrati de Power Windows. Ferestrele furnizeaza suficienta energie electrica pentru a incarca un smartphone de cateva ori pe zi, dar in prezent nu pot fi folosite ca sursa de alimentare autonoma pentru cladiri.

Ferestre solare transparente

Ferestrele cu panouri solare care produc energie electrica din sticla in sine sunt inovatoare, dar inca in stadiul de cercetare. Este posibil ca nanotehnologia sa fie cheia succesului acestora. Daca ferestrele pot fi construite folosind tehnologia punctelor cuantice, poate fi captata suficienta energie de la soare, permitand totusi luminii sa treaca prin geamul ferestrei in care sunt montate punctele cuantice.

Teoretic, punctele cuantice implantate in ferestrele de sticla pot colecta lumina si o pot reemite sub forma de lumina infrarosie catre celulele solare situate la marginile panourilor ferestrelor, care ar putea fi apoi utilizate pentru a crea electricitate.

Din nou, aceasta tehnologie nu este accesibila in prezent si poate sa mai dureze multi ani pana va fi disponibila, dar ofera o solutie viabila pentru ferestrele solare complet transparente din viitor.

Jaluzele cu panouri solare

Jaluzelele cu panouri solare sunt o alternativa care se afla acum in stadiu avansat de dezvoltare. In loc de a instala o fereastra care furnizeaza energie electrica, se pot instala atat in interiorul, cat si in exteriorul ferestrei jaluzele cu panouri solare in miniatura. Jaluzelele pot fi programate sa se roteasca automat, pentru a urma traseul soarelui pe tot parcursul zilei, maximizand productia de energie si crescandu-le eficienta.