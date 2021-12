Cea de-a doua editie a Festivalului International Film O’Clock are loc in perioada 1-6 martie 2022, in sase tari unite de meridianul 25° longitudine estica, cu acelasi fus orar: Romania, Lituania, Bulgaria, Grecia, Egipt si Africa de Sud, cu proiectii simultane in sase cinematografe sau spatii fizice partenere din fiecare tara participanta, si cu evenimente de industrie si dezbateri in mediul online.

Chiar daca Film O’Clock s-a nascut ca un eveniment hibrid, imbinand proiecțiile clasice cu utilizarea platformelor de tip VoD, strategia editiei din 2022 este de a se concentra pe spatii fizice si de a reveni in cinematografe.

„Dupa doi ani extremi de dificili si de distantare, intelegem ca intreaga planeta a pierdut interactiunea calda si extrem de umana din cinematograf. Tuturor ne-a lipsit intalnirea fizica care ajuta la stabilirea unei legaturi mai trainice intre cineasti si spectatori si, in cele din urma, intre noi si cei de langa noi.

Intelegem valoarea comunicarii in persoana, care este dificil de transmis in format text sau folosind emoticoane. A venit momentul sa ne reintalnim in persoana.” – Mirona Radu, fondator si director Film O’Clock International Festival

Film O’Clock propune mai mult decat un festival de film – o adevarata miscare culturala ce foloseste ca mijloace meridianul si fusul orar pentru a transforma Terra intr-o cetate cinematografica. Desi pozitionati pe acelasi meridian, suntem rareori constienti de faptul ca impartim acelasi timp cu oameni care sunt departe atat geografic, cat si cultural – si ca exact acest timp, ideea fondatoare a festivalului, ne poate aduce mai aproape.

Festivalul contine numai filme produse in tarile participante, accentul fiind pus pe filme ai caror autori impartasesc o viziune artistica puternica. Programul contine o competitie de scurtmetraje si o serie necompetitiva de proiectii speciale de lungmetraje clasice. Film O’Clock respecta mostenirea cinematografica a fiecarei tari si doreste sa aduca in lumina filmele clasice pentru ca ele au modelat si imbogatit cultura cinematografica universala.

Scurtmetrajele pot fi inscrise individual in competitie completand formularul de inscriere disponibil pe site-ul Festivalului: https://foc-iff.com/submit-a-film/pana la data de 9 ianuarie 2022. Productia scurtmetrajelor inscrise trebuie sa se fi incheiat dupa 1 ianuarie 2020.

Publicul va alege prin vot premiul pentru cel mai bun scurtmetraj cu o valoare bruta de 800 de euro. Premiul va fi acordat producatorului – persoana fizica sau juridica. Premiul special oferit de organizatori, cu o valoare bruta de 600 Euro, va fi acordat regizorului scurtmetrajului considerat a aduce o viziune inovatoare care promoveaza excelenta cinematografica.

Festivalul este un eveniment anual, competitiv si nespecializat, iar cea de-a doua editie a festivalului este organizata si produsa de Creatrix Fama si Fundatia ABI.